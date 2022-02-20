اهم تعديلات التقاعد العسكري وأنواع أنظمة التقاعد في المملكة

اهم تعديلات التقاعد العسكري التي أعلنتها الموسسة العامة للتقاعد التي تعمل على تقديم الجديد دائما في انظمه التقاعد لخدمة المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتوفير حياة كريمة ومعيشة تليق بظروفهم الحالية، كما يوجد العديد من انظمه التقاعد على حسب صفة المتقاعد أو رتبته يتم صرف معاش خاص له يصرف على حسب سن بلوغ التقاعد ولكن يجب مرور عشرين عام في العمل للاستحقاق المعاش، كما يتم صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين من خلال حاسبة الراتب وصرف المستحقات الشهرية للمستفيدين من أسرة المتقاعد المتوفى والذين تقرر لهم صرف استحقاق شهري، كما انة تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون التقاعد العسكري حتى يتم توفير بعض المميزات للمتقاعدين غير يمكن معرفة حالات سن التقاعد المبكر 1442 وحالات إيقاف راتب التقاعد واستثناءات لا تتضمنها مدة الخدمة، كما ان الضباط الذين يحملون رتبة فريق وفريق أول ليس لهم سن محددة للتقاعد وبناء عليه تعتبر خدمتهم نظامية ولا ترد لهم العائدات التقاعدية عن رتبة فريق أو فريق أول وذلك بشرط أن تكون ترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق تمت قبل بلوغ (62) سنة لغير الطيارين و(60) سنة للطيارين، كما تستبعد من الخدمة مدة أيام الغياب والإجازة بدون راتب والخدمة الغير نظامية ومدة الحرمان من الراتب، حددت المؤسسة العامة للتقاعد الحالات التي يُحرم فيها العسكريين من التقاعد.

اهم تعديلات التقاعد العسكري

يشمل النظام التفاصيل المتعلقة بالعائد التقاعدي الذي يستحقه العساكر بعد التقاعد، وكذلك المدة التي تمنح العسكري الحق في تقديم طلب التقاعد والحصول على المعاش التقاعدي أو المكافأة، كذلك يشمل النظام التفاصيل المرتبطة بمعاشات العجز والوفاة وجميع الأحكام المرتبطة بالتقاعد:

زيادة سن التقاعد من ستين عام إلى 62 عام. يتم صرف بدل غلاء المعيشة بنسبة تساوي نسبة الخدمة السنوي وتخفيفاً على العسكريين في النفقات. يتم خصم نسبة من راتب المتقاعدين الذين ما زالوا في العمل ليتم صرف بدل الغلاء. ثم تعديل بعض القوانين الخاصة بمستحقي المعاش وتم إضافة أولاد الابنة المتوفية ووالدها على قيد الحياة. وأضافه السعودية التي تزوجت من غير السعودي. يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية.

أنواع أنظمة التقاعد العسكري

يوجد العديد من انظمه التقاعد التي وضحتها المؤسسة العامة للتقاعد التي تخدم وتحفظ حقوق المتقاعدين في المملكة