سكن مجاني للضمان الاجتماعي شروطه وطريقة التقديم عليه

سكن مجاني للضمان الاجتماعي من الأشياء الهامة التي يتم الإعلان عنها كبشري لاهل الضمان الاجتماعي والتي تمكنهم من الحصول على وحدات سكنية مناسبة أو بيت مجاني للمستفيدين من الضمان الاجتماعي ويشترط للراغبين في الاستفادة منه التسجيل في سكني وإتباع الإجراءات الخاصة بالتقديم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الحصول على سكن مجاني للضمان الاجتماعي.

سكن مجاني للضمان الاجتماعي

يُتاح الاستفادة من سكن مجاني للضمان الاجتماعي للأفراد شريطة استيفائهم الشروط المنظمة للحصول على السكن والتي تم وضعها من قبل وزارة الإسكان والتي تضم ما يلي:

شروط الحصول على سكن مجاني للضمان الاجتماعي

أن يكون المتقدم حاملًا الجنسية السعودية.

ضرورة إثبات الإقامة بصورة مستمرة داخل المملكة.

عدم توافر وحدة سكنية مسجلة باسم المتقدم.

ألا يكون قد حصل على الدعم المقدم من وزارة الإسكان في وقت سابق.

استمرار حالة الاستحقاق لحين تخصيص الوحدات.

خطوات الحصول على سكن مجاني لمستفيدي الضمان

وضعت الوزارة عدد من الخطوات الواجب إتباعها لحين الانتهاء من تقديم الطلب وهي:

الانتقال إلى الصفحة الرسمية لسكني.

الدخول إلى تسجيل جديد.

تطلب الصفحة عدد من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمتقدم وينبغي كتابتها بشكل دقيق.

الاطلاع على التعهدات التي يجب عليك الموافقة عليها.

بمجرد الانتهاء من تسجيل الحساب تقوم بالولوج إلى صفحتك الشخصية ومنها الدخول إلى حالة الاستحقاق.

يجب متابعة تعليمات الموقع لحين تغيير حالة الاستحقاق إلى مستحق ومن ثم يتم التقديم إلى الإسكان التنموي بكل سهولة.

يمكنك بعد التقديم على الوحدات السكنية طباعة حالة الاستحقاق الخاصة بك ومتابعة حالة الطلب من خلال أي من الجمعيات الأهلية المتوفرة حول المملكة أو من خلال وزارة الإسكان.

شروط الحصول على أرض وقرض

تتيح أيضًا الوزارة إمكانية الحصول على أرض مجانية ضمن المساحات المتوفرة من خلالها مع إمكانية حصول المتقدم على قرض مالي مدعوم يسمح له بالانتهاء من البناء بصورة أسرع، وللاستفادة من هذه المبادرة يجب الالتزام بالشروط التالية: