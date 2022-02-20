منصة صحة تسجيل الدخول وطريقة حجز الإجازة المرضية وطريقة طبع الإجازة المرضية

منصة صحة هي من أهم المنصات الالكترونية التي تقدمها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، وقد قامت وزارة الصحة من إطلاق هذه المنصة للعمل علي توفير العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة والتي يمكنهم إنجازها من خلال المنصة بشكل إلكتروني في وقت قياسي دون الحاجة الي تضييع الوقت والجهد، وكذلك لمواكبة التغيرات التي تحدث في الفترة الحالية ومواكبة التطور الإلكتروني وتعظيم الاستفادة الرقمية من التحول الرقمي الذي تتبعه المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة والذي يأتي ضمن إطار وتحقيق رؤية المملكة 2030، وتقوم المنصة بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين وتسجيل الحالات الصحية وإجراء الإحصائيات الخاصة بالحالات التحصنية من فيروس كورونا والحصول علي شهادات معتمدة من الوزارة.

منصة صحة تسجيل الدخول

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تطبيق صحتي وطريقة حجز موعد لقاح كورونا، أما عن طريقة التسجيل فقد أشارت وزارة الصحة السعودية إلي أن هناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكن للمواطنين والمقيمين اتباعها وهي كالتالي:

الدخول إلي موقع إلي موقع وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية.

عليك بالضغط علي أيقونة ” تسجيل الدخول من أعلي الصفحة.

كما يمكنك الدخول بطريقة مباشرة لحجز الإجازة المرضية من خلال منصة صحتي.

يقوم المستخدم بكتابة الاسم وكمة المرور وفي حالة عدم التسجيل بشكل مسبق يتم إنشاء حساب جديد.

عليك بكتابة الإيميل الخاص بك ورقم الجوال حتي يتم تسلم رمز التحقق من خلال رقم الهاتف.

بعد إرسال رمز التحقق عليك بتسجيل كلمة الرقم السري من جديد.

يتم تقديم الطلب الذي ترغب به سواء خاص بالإجازة المرضية أو غيرها.

يتم إرسال رقم الطلب الذي ترغب بالحصول علية عليك بالاحتفاظ بهذا الرقم لمتابعو الموافقة علية بشكل إلكتروني.

منصة صحة السعودية

من خلال المقال يمكنك التعرف علي دمج وزارة الصحة لجميع التطبيقات في تطبيق واحد، يمكن لجميع المواطنين والمقيمين تحميل تطبيق صحتي بطريقة سهلة من علي الآب ستور وللتعرف علي طريقة طباعة طلب الإجازة المرضية للموظفين يمكنك اتباع الخطوات التالية: