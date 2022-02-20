نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. شكل الجواز السعودي الجديد الالكتروني 2022 ورسوم الإصدار الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث نحو التعرف على شكل الجواز السعودي الجديد الالكتروني 2022 حيث كشفت الإدارة العامة لجوازات المملكة العربية السعودية عن شكل جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد، والذي تم إطلاقه يوم 10 فبراير 2022، كما أوضح المكتب أهم مميزات ومزايا الجواز الجديد، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو شكل الجواز السعودي الجديد الالكتروني 2022.

الجواز الإلكتروني السعودي

أدخلت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة المالية ومكتب البيانات والذكاء الاصطناعي، يوم الخميس 10 فبراير 2022، جواز سفر إلكتروني سعوديًا جديدًا شريحة تساعد على زيادة مستوى حماية البيانات لحامل جواز السفر ، حيث كشف مدير عام المديرية العامة للجوازات الفريق سليمان اليحيى، أن الجواز السعودي الجديد الالكتروني به إلكترونيات حديثة ومواصفات أمنية تمنع تزوير جواز السفر.

شكل الجواز السعودي الجديد الالكتروني 2022

صرح وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف جواز سفر سعودي جديد بخصائص إلكترونية حديثة، وقالت وزارة الداخلية السعودية إن الجواز الجديد “صمم بأعلى المواصفات الفنية والأمنية الحديثة الميزات المستخدمة في الوثائق الدولية”وأوضح البيان أيضًا أن جواز السفر الجديد هو نتيجة تعاون بين وزارة الداخلية ووزارة المالية والهيئة العربية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهي من الخطوات المهمة في عملية التحول الرقمي ومن أهم أهداف رؤية المملكة 2030.

شكل الجواز السعودي الجديد بالصور

يذكر في بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية أن جواز السفر الإلكتروني السعودي يحتوي على شريحة إلكترونية تعزز حماية البيانات الشخصية وصورة حامل الجواز.

أبرز سمات جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد

يتمتع جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد بأمان شديد للغاية مما يمنع تزويره.

يتضمن جواز السفر وظيفة القراءة التلقائية والتحقق من خلال البوابات الذكية الموجودة في الموانئ الدولية.

يحتوي جواز السفر الإلكتروني السعودي على شريحة إلكترونية تزيد من مستوى حماية البيانات الشخصية والصور لحامل جواز السفر.

صفحات جواز السفر مزينة بأشهر المعالم التاريخية والثقافية للمملكة.

هل ستتغير رسوم إصدار الجواز الإلكتروني الجديد