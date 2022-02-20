نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور وموعد الصرف لهذا الشهر من وزارة الموارد البشرية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن اصبح الشغل الشاغل داخل المملكة العربية السعودية وماينتظره الكثير من مستفيدي المعاش المقدم من قِبل الضمان الاجتماعي المطور الجديد وهو البدء في إيداع الرواتب في حسابات المستفيدين . ومن هنا عبر موقعنا موقع ثقفني ومن خلال مقالتنا تلك سوف نجيب على كافة التساؤلات التي تراود الكثير من المستفيدين والمنظرين موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر، وكذلك أيضا الرابط المباشر للاستعلام . وكذلك أيضا أهم التفاصيل وكل مايخص وكل مايتعلق بالضمان الاجتماعي القديم .

نتعرف معا على موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أعلنت بدورها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ميعاد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد لهذا الشهر، وقد قامت بالايضاح لكافة المستفيدين من جانبها أنه سوف تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعملية البدء في إيداع الدعم في حسابات المستفيدين وذلك في وقت قد قامت بتحديده يوم 20 من شهر فبراير الجاري لعام 2022 ميلاديا وهو الموافق ليوم الأحد 19 من شهر رجب 1443 هجريا ، ولهذا فأنه لا يتبقى سوي غدا فقط لكي يتم صرف الضمان الاجتماعي الجديد .

رابط التقديم وكيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد

يقوم الكثير من المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية بسرعة التقديم على خطوة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ولكن اغلب المتقدمين على التسجيل لا يعرفون طرق التسجيل ويجهلون الكثير عن كيفية الدخول على الضمان الاجتماعي والتسجيل . لذلك عبر موقعنا نريد التسهيل على كافة المواطنين المتقدمين على التسجيل ونقوم بعرض اسهل الطرق للتسجيل وذلك من خلال السطور الاتية والتي سوف نوضح لحضراتكم بالخطوات والتي تتمثل في:

اولا / لكل متقدم كل ماعليك فعله بدون تردد وبكل سهول الدخول على نظام الضمان الاجتماعي المطور. ثانيا / بعد الدخول الى المنصة يجب أن تقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة بك من رقم الهوية الوطنية وكذلك رقم الهاتف المحمول الشخصي الخاص بك ورمز المرور وتاريخ الميلاد الخاص بالمستفيد وجميع تلك البيانات في الأماكن المخصصة لها من خلال المنصة . ثالثا / بعد أن تجتاز الخطوات الأولي يجب على المتقدم الموافقة على جميع الأحكام والشروط. رابعا / ومن ثم على المتقدم الذهاب إلى صفحة المنصة الرئيسية وذلك لإدخال نفس البيانات الخاصة وذلك بالملف الموحد. خامسا / يجب بعد ذلك الدخول إلى الملف الموحد وذلك لاستكمال ملئ كافة المعلومات الأخرى . سادسا / واخيرا وليس اخرا قم بالتأكيد على جميع البيانات التي قمت بكتابتها وملئها في الأماكن المخصصة لها قم بالنقر على كلمة تسجيل .

ماهي طرق الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال رقم الهوية الوطنية

لكل من يرغب في الاستعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال رقم الهوية الوطنية . أولاًهناك خطوات سلسة وبسيطة يجب اتباعها . والتي تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

قم بالدخول اولا الى المنصة الرسمية وزارة الموارد البشرية.

ومن ثم قم بالنقر على أيقونة مكتوب عليها الخدمات الإلكترونية .

وبعد ذلك قم بالضغط على كلمة يتبع الخطوة السابقة ومن ثم كل ما عليك فعله هو النقر على ايقونة استعلام نتائج الضمان الاجتماعي المطور.

وبعد ذلك قم الآن بكتابة رقم الضمان وكذلك أيضاً اكتب رقم السجل المدني .

واخيرا يقوم المستفيد بإدخال كود التحقق . ومن ثَم النقر على كلمة الاستعلام .

ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني عرضنا على حضراتكم كل مايخص الضمان الاجتماعي المطور الجديد وكذلك رابط التقديم ومعرفة كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد نتمني لكم جميعا عبر موقعنا دوام النجاح والتوفيق .