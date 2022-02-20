سلفة توفر قرض بقيمة 5000 ريال سعودي للمواطن لتسهيل الحياة دون تحويل الراتب

أعلنت منصة سلفة عن توفيرها ودعم المواطن السعودي داخل المملكة وقد اعلنت عن تقديم خدمة الحصول على قرض شخصي وتمويل بقيمة 5000 ريال سعودي من منصة سلفة من خلال الأنترنت وذلك بشكل بسيط ومُيسر للغاية دون تحويل الراتب ودون الحاجة لضامن، وايضاً يُعتبر القرض الشخصي الذي يتم الحصول على عبر منصة سلفة الإلكترونية من القروض المميزة في المملكة العربية السعودية والتي تتسم بالعديد من المزايا وتسهل معيشة المواطن السعودي داخل المجتمع وتوفر وسائل الراحة مع العلم أن كافة المعاملات التمويلية التي تتم من خلال المنصة تتوافق مع الأحكام الشرعية ويمكن للمواطن إتمام إجراءات التسجيل والحصول على سلفة شخصي خلال دقائق ومن خلال موقع ثقفني سوف يتم التعرف على شروط الحصول على القرض وإجراءات الحصول عليه.

شروط التسجيل والحصول على قرض سلفة للمواطن

يستطيع المواطن السعودي بالمملكة العربية السعودية من التسجيل في منصة سلفة والحصول على قـرض تسهيل المعيشة بشرط توافر الشروط الآتية:-

أن يكون المتقدم على القرض (التمويل الشخصي) سعودي الجنسية. كما يشترط ألا يكون عمره أصغر من 18 عام، ولا يتجاوز 60 عام. أن يكون المستحق لديه وظيفة بالقطاع الخاص أو العام بالمملكة لضمان قدرته على السداد.

مزايا قرض منصة سلفة

تتصف منصة سلفة بالعديد من المزايا للتمويل الشخصي للمواطن والتي من أهمها الخصائص الآتية:

تسمح منصة سلفة للعملاء بالحصول على تمويلات دون داعي لتحويل رواتبهم ودون ضامن.

لا تشترط المنصة وجود كفيل لصرف قروض للعملاء.

تتفق المعاملات التمويلية التي تقوم بها المنصة مع معايير الشريعة الإسلامية.

توفر المنصة للمستفيدين خدمة تقسيط التمويل على مدد متفرقة، وبكل بساطة ويسر.

المنصة لا تحصل من هذه التمويلات سوى على هامش ربحي ضئيل.

خطوات الحصول على قرض 5000 ريال سعودي من سلفة

يمكن للمواطن الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة قيمته 5000 ريال، وذلك عن طريق التسجيل في سلفة بالخطوات التالية: