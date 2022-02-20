جسر الملك فهد البري وإجراءات السفر الجديدة براً بين السعودية والبحرين

جسر الملك فهد هو جسر بري يعمل علي الربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تم افتتاحه رسمياً في يوم 25 نوفمبر عام 1986 ميلادية، ويبدأ الجسر من جنوب مدينة الخبر في المملكة حتي العاصمة البحرينية المنامة، وتم إطلاق هذا الاسم عليه نسبة إلي الملك فهد بن عبد العزيز أل سعود، وبعد إنشاء الجسر تحقق المزيد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية بين كلاً من المملكة والبحرين الشقيقة، وقد قامت المؤسسة العامة للجسر عام 2019 ميلادية بالإعلان عن عدد المسافرين الذين عبروا الجس خلال الأعوام السابقة والتي تصل إلي 32 عاماً، حيث بلغ عدد المسافرين إلي أكثر من 382 مليون مسافر بما يعادل 74 ألف مسافر خلال اليوم الواحد،وفي نفس العام سجل الجسر أعلي رقم عبور منذ افتتاحه إذ بلغ عدد المسافرين الي ما يقرب من 2.981.998 مسافراً، لذا فيعد الجسر من أهم المنافذ التي توجد علي مستوي دول الخليج كافة من حيث كثرة عدد المسافرين من خلاله.

جسر الملك فهد

قد قامت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد من الإعلان عبر موقعها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأحد الموافق 20 من نوفمبر لعام الحالي 2022 ميلادية علي أنه تم تحديث بعض الإجراءات المتبعة لمغادرة المملكة العربية السعودية أو القدوم إليها، ومن ضمن تلك الاشتراطات أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد -19″ ليتمكن السادة المسافرين من مغادرة إلي خارج أراضي المملكة العربية السعودية وذلك لمن أمضي علي تلقي الجرعة الثانية مدة تصل إلي ثلاثة أشهر، كما قامت المؤسسة العامة للجسر بالإعلان من خلال صفحتها الرسمية عن ضرورة تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR لجميع القادمين إلي المملكة لجميع الفئات العمري، مع إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا ” كوفيد – 19 “عند الوصول بمطار مملكة البحرين الدولي لجميع المسافرين القادمين الي البحرين والعمل علي إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين الي المملكة.

جسر الملك فهد

وقد إعادة افتتاح الجسر في 11 يناير 2021 بعد إغلاق استمر لعدة أشهر، وتسهم هذه العودة في إضافة مليارات الدولارات الي اقتصاد البحرين بسبب زيادة أعداد المسافرين إليها بالشكل الطبيعي الذي كانت ترجوه قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.