رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي Madrasati Sa للاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني 1443

رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي Madrasati Sa التسجيل الجديد عبر منصة مدرستي للطلاب هو أكثر ما يهتم به العديد من أولياء الأمور في جميع انحاء السعودية، وذلك لكون منصة مدرستي التعليمية السعودية للتعليم عن بعد واحدة من أهم الأنظمة التعليمية المتاحة في السعودية والتي تم اطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودية لتوفير عدد كبير من الخدمات للطلاب بجميع المراحل الدراسية بشكل عام سواء المراحل الابتدائية او المتوسطة وكذلك رياض الاطفال ايضا، رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب وبالتزامن مع طرح امكانية التسجيل في المنصة، نستعرض من خلال هذه السطور رابط وخطوات تسجيل جديد في منصة مدرستي للتعليم عن بعد في السعودية.

رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي Madrasati Sa

تسجيل الدخول الى منصة مدرستي عبر الرابط الالكتروني الخاص بالموقع مباشرة، حيث كانت وزارة التعليم السعودية قد أعلنت استمرار تعليم الطلاب الاقل من 12 عام بالمراحل الابتدائي ورياض الاطفال في السعودية عن طريق منصة مدرستي لتتم بشكل الكتروني، وتعد منصة مدرستي واحدة من المنصات الالكترونية الهامة التي تم اطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودية لتقديم عدد من الخدمات الهامة للطلاب من اهمها خدمات الحصول على المقررات الدراسية الخاصة بالطلاب لجميع المراحل الدراسية، بالاضافة الى خدمات متابعة الأبناء من خلال تسجيل الدخول للحسابات ولي الأمر، وتتيح المنصة ايضا الاستعلام عن نتائج امتحانات الطلاب على مدار العام الدراسي، كيفية استخراج نتائج الطلاب من خلال موقع نور 2022 noor.moe.gov.sa (موقع نور للنتائج) برقم الهوية كما تتيح للمعلمين أيضا تسجيل الدخول للعديد من الخدمات.

كيفية تسجيل جديد للطلاب في منصة مدرستي 1443

يبحث الكثير من الطلاب في السعودية للتعرف على كيفية تسجيل جديد في منصة مدرستي للتعليم عن بعد، حيث سهلت وزارة التعليم السعودية امكانية التسجيل بسهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم التوجه مباشرة الى منصة مدرستي الالكترونية .

يتم اختيار تسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق اختيار حساب الطالب.

اخيتار كلمة تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب.

يتم ادخال البيانات اللازمة لتسجيل الدخول بشكل صحيح.

يتم الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال توكلنا.

ادخال البيانات بشكل صحيح ومن ثم اختيار ايقونة التسجيل ليتم تسجيل الحساب مباشرة.

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