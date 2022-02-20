نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة اليسر | بلا كفيل 300 ألف ريال للسعودي والمقيم وبلا رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة اليسر للتمويل العديد من العروض التمويلية الميسرة للأفراد والتى لا تتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية ومن بين تلك المنتجات تمويل شخصي يستطيع من خلاله العميل السعودي وأيضاً المقيم الحصول على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى كذلك به العديد من المزايا الأخرى والتي سوف نتعرف عليه من خلال مقالنا.

بلا كفيل 300 ألف ريال سعودي لدى شركة اليسر للتمويل

متاح قرض شخصي سريع لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن عند التقديم للحصول عليه لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية والذى يتميز بأنه تمويل صمم من أجل مساعدة العملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين ومن بين تلك المزايا ما يلي

تمويل التورق لدى شركة اليسر متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل التورق بأن العميل يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل قيمة إلى 300 ألف ريال سعودي.

كما يتميز قرض التورق لدى اليسر بأنه بدون أى رسوم إدارية.

يستطيع أيضاً العميل سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 5 سنوات.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

تمويل التورق لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية متاح للعملاء السعوديين وأيضاً العملاء المقيمين بالمملكة العربية السعودية ولكن هناك بعض الشروط البسيطة والتي وضعتها شركة اليسر ومن بين تلك الشروط ما يلي

حددت شركة اليسر أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى.

كذلك حددت شركة اليسر أن يكون الحد الأقصى لعمر العميل المتقدم لا يتعدى 60 عام.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم على رأس العمل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.

طريقة طلب تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

العملاء الذين يريدون طلب التمويل الشخصي المعروف بتمويل التورق يمكنهم طلب التمويل من خلال الدخول على رابط تمويل التورق لدى شركة اليسر وكذلك طلب التمويل وملئ نموذج طلب التمويل اونلاين.