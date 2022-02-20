قانون العمل السعودي يعلن يحق للعامل اجر أضافي في هذه الحالات

قانون العمل السعودي من القوانين التي يجب أن يعلم كافة تفاصيلها بشكل دقيق جميع العاملين في المملكة العربية السعودية سواء كان من المواطنين أو الوافدين المقيمين في المملكة من اجل العمل، ومن هذا المنطلق تم تحديد العلاقة بين العامل وصاحب العمل في نظام العمل السعودي من خلال اللائحة التنفيذية للقانون وبتالي يكون هذا التوضيح من اجل حفظ حق كلا الطرفين ومعرفه واجب كل منهما تجاه الآخر، فأوضح القانون عدد من الضوابط التي يجب مرافعتها في علاقة الموظف بصاحب العمل مثل ضوابط الإجازة السنوية التي نص عليها القانون بشكل مفصل، وهذه الحقوق ليست ذات الجنيه السعودية فقط ولكن لجميع العاملين حيث أن العاملين ليسوا فقط من الوافدين بل يوجد عدد كبير من العمالة السعودية جميع العمال لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا يتم تمييز أحد عن الآخر وهذه احد البنود الرئيسية في قانون العمل السعودي.

قانون العمل السعودي يوضح حقوق العامل

وتحرص وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية على إعطاء حافة الحقوق لأصحابها فمثلا يحق إعطاء إجازات بكل المناسبات الشخصية الهامة للموظف السعودي، فهناك إجازة المولود الجديد ومقدارها ثلاث أيام، وإجازة زواج ومقدارها خمس أيام، وتكون بعض الحقوق التي نص عليها قانون العمل كتالي:

الحصول على الأجر المناسب. الحصول على الحقوق المحددة في عقد العمل. يحق للعامل العمل إذا قلت مقدرته على الإنتاج. الحفاظ على كرامته. يتمتع العامل بحقه وقدرته على التقاضي. التمتع بالرعاية الصحية الشاملة.

الحالات التي يستحق فيها العامل اجر أضافي بنص قانون العمل

المادة 107 في الفصل الثالث من قانون العمل والخاصة بالراحة الأسبوعية للعمال تنص على: