ما هي اجازة مولود للموظف في السعودية

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عمر شويل - جدة اجازة مولود للموظف في السعودية بالقطاعات العامة في السعودية وتُعرف باسم إجازة الأبوة. وهي عبارة عن إجازة بأجر كامل للموظف احتفالًا بعيد ميلاد مولوده. وهي من حقوق العمال. ويجب على الجهات أن تُمكن الموظفين من الحصول عليها. والغرض من هذه العطلة هي منح الرجل الفرصة لمساندة أهل بيته والعمل على تلبيه احتياجاتهم فترة الوضع.

تفاصيل لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية

قامت وزارة الموارد البشرية بإصدار لائحة تنفيذية للموارد البشرية في القطاعات العامة بالمملكة. والتي يتم تنظيمها في نظام الخدمة المدنية بداية من البدء في العمل، وحتى التقاعد أو انتهاء خدمة الموظف ويشمل الآتي:

التعريفات والأحكام العامة.

بيئة العمل وأوقاته:

التطوير التنظيمي.

شغل الوظائف.

إدارة الأداء.

التطوير والتدريب.

الواجبات الوظيفية.

اجازة مولود للموظف

من حق الموظفين في المملكة وفقًا لنظام الخدمة المدنية أن يحصل على إجازة المولود. ومدتها ثلاث أيام مدفوعة الأجر كاملًا. يحصل الموظف عليها خلال أسبوع مولد طفله، وقد نصت الإجازة المادة 153 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

ما هي الاجازات التي يستحقها الموظف

أورد الباب السادس من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية لكل ما يتعلق بالإجازات المستحقة للموظف. أن تقوم الجهة التي يعمل بها الموظف بتحقيق التوازن بين حسن انتظام سير العمل بالمرفق أو المنشأة، وحقوق الموظفين من خلال حصولهم على الإجازات. ومن هنا تحرص جهة العمل على استخدام الإجازات بما يتوافق مع هاتين المصلحتين وقد نصت المادة 126 من اللائحة بأن الموظف يستحق الإجازات الآتية:

الإجازة العادية.

الإجازة الاستثنائية.

الإجازة الاضطرارية.

الإجازات الدراسية.

إجازة الامتحانات الدراسية.

إجازة الوفاة.

إجازة مرافقة مريض.

الإجازة المرضية.

إجازة الوضع.

إجازة الوفاة.

إجازة المشاركة الوطنية.

إجازة الأبوة.

إجازة الأمومة.

إجازة الأمومة بالسعودية

نصت اللائحة للموظفة المتزوجة بالمادة 151- والمادة 152 على إجازتي الوضع ورعاية المولود اللتين تعرفان باسم إجازة الأمومة، ويتم منحها للموظفة خلال فترة الوضع حتى استرداد صحتها وتكون على النحو الآتي: