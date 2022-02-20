نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن عقد العمل برقم الإقامة 1443 gosi.gov.sa وطريقة طباعة عقد العمل الموثق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن عقد العمل برقم الإقامة 1443، حيث تقدم وزارة العمل في المملكة العربية السعودية منصة مدد الإلكترونية والتي تمكن العامل الوافد ومؤسسة العمل من توثيق العقود الإلكترونية أو الاستعلام عنها، حيث إن هذه المنصة من ضمن خطة وزارة العمل السعودية في الحفاظ على حقوق العامل بالكامل.

منصة مدد الاستعلام عن عقد عمل

الاستعلام عن عقد العمل برقم الإقامة في المملكة العربية السعودية حيث إن تلك الخدمة تعد واحدة من ضمن الخدمات التي تقدم من قبل وزارة العمل في المملكة العربية السعودية إلى العمالة الوافدة من أجل مساعدة هؤلاء العمال علي القيام بالاستعلام عن عقود العمل الخاصة بها والتي تم توثيقها في وزارة العمل السعودية من أجل ضمان حقوق العامل الوافد أو ضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص بالمملكة عن طريق توفير نظام حماية الأجور وجعل الشركات تقوم بالألتزام بتطبيق قواعد العمل الخاص.

الاستعلام عن عقد العمل برقم الإقامة

خدمة الاستعلام عن عقد العمل، هي واحدة من ضمن الخدمات الإلكترونية التي قامت وزارة العمل في المملكة بتقديمها لكل من المقيمين والعمالة الوافدة في المملكة، حيث إن تلك الخدمة تساعدهم بشكل كبير علي القيام بالاستفسار عن عقود العمل ومعرفة توثيق العقد وأيضاً القيام بمعرفة صلاحية العقد من خلال تلك الخدمة.

الاستعلام عن عقد عمل موثق

الاستعلام عن عقد عمل موثق في المملكة العربية السعودية تعد واحدة من ضمن أكثر الأشياء التي تهم الكثير من العمالة الوافدة في المملكة أو اصحاب العمل وذلك من بعد ما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير خدمة توثيق عقود العمل إلكترونياً وذلك من أجل الحفاظ علي حقوق كل من العمالة الوافدة واصحاب الأعمال.

عقد عمل موثق

يتم عمل عقد العمل ما بين صاحب العمل والعامل الوافد ويحتوي هذا العقد علي عده بنود والتي تتمثل في نوع وطبيعة العمل وأيضاً عدد ساعات العمل ومدة العقد وقيمة الراتب الشهري، ويتم توثيق هذا العقد في وزارة الموارد البشرية وذلك من أجل الحفاظ علي حق كل من العامل وصاحب العمل، حيث يتم توثيق العقد في الوزارة حيث إنها الحاكم بين العامل والمؤسسة في حالة إن كل منهم قام بالتعدي علي أحد بنود عقد العمل المتفق علية.

طريقة توثيق عقود العمل في السعودية

تستطيع القيام بتوثيق عقود العمل في المملكة العربية السعودية إلكترونياً حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام بمجموعة من الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية علي شبكة الانترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم كلمة السر.

من القائمة تقوم باختيار خدمة توثيق العقود الإلكترونية.

اختيار المؤسسة التي ترغب في توثيق عقد العمل.

بعد ذلك تقوم باختيار الموظف في المنشأءة التي ترغب في توثيق العقد له.

بعد ذلك تكتب البيانات التي تتطلب منك في المكان المخصص لها.

تعبئة بيانات العقد في الحقول الخاصة بها.

الضغط علي زر التوثيق.

يتم إرسال للعامل طلب بالقبول بتوثيق عقد العمل.

شروط تأشيرات العمل المؤقتة في السعودية

قامت وزارة العمل في المملكة بوضع عدد من الشروط التي لابد من إن تتوافر وذلك من أجل الحصول علي تأشيرة العمل حيث تكون تلك الشروط وفقاً للأتي:

إن تكون تأشيرة العمل في السعودية في وقت معين وبعدد مرات محدد يتم دخول فية المملكة والخروج منها.

إن يكون المتقدم للحصول علي تأشيرة العمل في عمر أكبر من 21 عام.

لا يتم السماح لصاحب تأشيرة العمل المؤقتة بالقيام بفريضة الحج.

يشترط إن تكون تأشيرة العقد المؤقت للعمل في السعودية عام واحد فقط ويتم إلغاء التأشيرة في حالة عدم استخدامها بعد عام.

يجب إن تكون مدة الإقامة داخل المملكة ثلاث أشهر فقط ويتم تجديد المدة لمدة عام واحد علي الأكثر.

يمكن إن يتم تحويل تأشيرة العمل المؤقتة في السعودية والإقامة المؤقتة إلي إقامة دائمة في المملكة ولكن في حالة إن صاحب الإقامة حصل علي عقد عمل في السعودية لمدة أكثر من عام واحد.

يجب إن يكون العامل من الدول المسموح لها بالعمل داخل المملكة.

طريقة طباعة عقد العمل الموثق

يمكن الحصول على نسخة من عقد العمل الإلكتروني الموثق للعامل الوافد في المملكة العربية السعودية حيث إن ذلك يكون عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في مجموعة السطور التالية:-

الانتقال إلى موقع هيئة التامينات الاجتماعية على شبكة الأنترنت.

تقوم بتسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم كلمة السر.

بعد ذلك تقوم باختيار خدمات المشتركين.

اختيار من الصفحة المستفيد صاحب العمل أو العامل.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات التي تتطلب منك.

اختيار عقود العمل من القائمة.

تكتب رقم إقامة العامل أو رقم جواز السفر.

تحديد جنسية العامل.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر عرض عقد العمل.

يتم عرض لك عقد العمل الإلكتروني الموثق.

الضغ علي زر طباعة عقد العمل.

خطوات الاستعلام عن عقد العمل برقم الإقامة

يمكن إن تقوم بعملية الاستفسار عن عقود العمل الموثقة إلكترونياً من خلال الخدمة المتوفرة علي شبكة الأنترنت حيث إن ذلك يكون عبر إجراء بعض الخطوات البسيطة وهي تكون تبعاً للأتي:

الأنتقال إلي موقع هيئة التأمينات الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عبر أسم المستخدم ثم كلمة السر.

بعد ذلك اختيار الخدمات الجانبية ثم اختيار منها توثيق عقود العمل.

اختيار الاستفسار عن عقد موثق.

تقوم بتحديد جنسية الموظف المراد الاستعلام عنه.

بعد ذلك تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة الخاص به.

بعد ذلك تقوم بالنقر علي زر استعراض العقد من أسفل الصفحة.

يعرض لك العقد في صحفة أخري.

منصة مدد توثيق عقود العمل

منصة مدد الإلكترونية هي أحد المنصات التابعة لوزارة العمل في المملكة العربية السعودية والتي تقدم للمواطنين عدد من الخدمات الرقمية والتي تخص مؤسسات العمل، ويمكن إن يتم توثيق عقد العمل من خلال المنصة حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات وهي تتلخص في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع منصة مدد علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك على المنصة عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

إن لم يكن لديك حساب تقوم بتسجيل حساب جديد عن طريق الضغط علي زر إنشاء الحساب.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية خدمات العمل.

اختيار من القائمة التي تظهر لك توثيق عقود العمل.

بعد ذلك تقوم باختيار خدمة توثيق عقد العمل.

تقوم باختيار من الصفحة مؤسسة العمل.

اختيار العامل الذي تريد توثيق عقدة.

بعد ذلك تكتب بيانات الموظف الشخصية..

تكتب رقم العقد ثم بيانات عقد العمل كما يتطلب منك.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط علي زر توثيق العقد.

طريقة توثيق عقد العمل من الموظف

بعد إن تقوم مؤسسة العمل بالقيام بعملية توثيق عقد العمل للموظف يمكن القيام بالموافقة على توثيق العقد وذلك من خلال القبول عبر منصة مدد ويكون ذلك عن طريق أتباع الأتي:-