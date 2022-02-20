نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل باقة شباب زين Zain للاتصالات 59 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفعيل باقة شباب زين Zain 59، هناك الكثير من عملاء شركة زين للاتصالات الذين يرغبون في تفعيل باقة شباب 59 والاشتراك في تلك الباقة أمر سهل للغاية ولا يحتاج التوجه إلى أي فرع من فروع الشركة، كما أن سعر تلك الباقة مميز وفي متناول الجميع وهناك الكثير من المستخدمين الذين يرغبون في تفعيل باقة شباب زين 59، ومن خلال مقالنا التالي سوف يتم التعرف على خطوات تفعيل باقة 59، كما سوف نوضح في الخطوات القادمة طريقة الألغاء على حسب رغبتكم.

تفعيل باقة شباب زين 59

يتم تفعيل باقة شباب زين 59 من خلال اتباع الخطوات الآتية بالتفصيل:

أولًا يتم التوجه إلى تطبيق الرسائل في الهاتف.

بعد ذلك يتم فتح رسالة جديدة ثم يتم كتابة الرمز التالي S59 ويتم إرسالها إلى الرقم التالي وهو 959.

بعد فترة قليلة سيأتي إليكم رسالة تؤكد بأن الاشتراك قد تم وبنجاح.

طريقة إلغاء باقة شباب زين 59:

يمكن للمتعاملين بكل سهولة أن يقوموا بإلغاء الاشتراك في الباقة من خلال اتباع الخطوات الآتية بالتفصيل:

أولًا يتم إرسال رسالة تحتوي على الكود إلى الرقم الموحد وهو 959.

بعد فترة من الوقت سيأتي رسالة تؤكد بأنه قد تم إلغاء الاشتراك في الخدمة بشكل فعلي.

يمكن للمستخدم أن يقوم بتجديد اشتراكه في الباقة كل شهر.

ما هي باقة شباب 59 زين؟

برنامج شباب زين 59 من البرامج المناسبة كافة العملاء الذي يقومون باستخدام خطوط مسبقة الدفع ولكن ليس للعملاء الذين يقومون باستخدام برامج الضيف أو برامج نور، كما أن زين شباب 59 توفر إلى عملائها 500 دقيقة من التحدث المحلي ويتم استخدام تلك الدقائق لإجراء المكالمات إلى مختلف الشبكات.

كما يتوفر 5 جيجا بايت تستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي التي من بينها يوتيوب وتويتر وواتس اب وسناب شات وفيس بوك، تتوفر باقة زين لمدة 30 يوم فقط وبعد ذلك يتم تحديها من أجل الاستمتاع بمزايا، يتم احتساب مبلغ الضريبة وقت الشحن أي يتم الشحن على أساس قيمة الرصيد وليس قيمة الباقة على الإطلاق، ومن أجل الحصول على الباقة لابد من اتباع كافة الخطوات التي قد تم ذكرها من قبل.