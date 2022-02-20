نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هى الاكتتابات القادمة للأفراد بالسوق الرئيسية السعودية تداول 1443/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاكتتابات القادمة للأفراد بالسوق الرئيسية السعودية أصبحت تداول الاكتتاب داخل المملكة العربية السعودية، هو أمر هام جداً لا يستطيع الكثيرون أن يقوموا بالرغبة في معرفته، وبعد الانتهاء مباشرة من التوقعات والتي تعود إلى حالة من التوتر كما أنه هو السبب الرئيسي، والمميز للهيئة المالية، كما أنه سوف يتم الإعلان عنه مؤخرا هي عبارة افراد تبعا لذلك أصبح عدد كبير من المواطنين يرغبون في الحصول على الاكتتاب القادم بالمملكة العربية السعودية، والتي بإمكانهم أيضا أن يقوموا التعرف عليه من خلال هذا المقال.

جدول الاكتتابات القادمة بالسوق الرئيسية للأفراد

هيئة السوق المالية هو احدى الأماكن المتميزة والتي تتواجد على الأرض المملكة العربية السعودية، كما أنها تعد أيضا من خلال موقعنا هذا سوف نتحدث عن الاكتتاب الخاص في بعض الشركات المختلفة وهي تكون كما يلي:-

الاكتتاب من خلال شركة دمسكو للدواء لجميع الخدمات الطبية.

شركة أملاك لبعض المصانع الكبرى الخاصة بالتعدين.

شركة اكتتاب الخاصة بالدواء الطبي.

وبعض الخدمات التي تختص بالعوامل الطبيعية

شركة تداول التي تختص بالخدمات المتعددة.

شركة دمسكو الطبية

شركة اكتتاب الدواء شركة دمسكو الطبية نظرا لوجود الكثير والعديد من الخدمات التي تكون في تقدمها إلا أن تداول المملكة العربية السعودية، لهذه الخدمة قد تعد ايضا الأسهم الخاص بها كما يلي :’

عدد الأسهم الخاصة بالشركة تصل إلى : ال25.5 مليون سهم.

إذا تحدثنا عن نسبة الأسهم التي يتم طرحها في السوق قد تصل الى: ال30%

كمان الأسهم التي تخص بهذه الشركه لجميع الأفراد قد تكون كما يلي : ال2.55 مليون

تفاصيل اكتتاب شركة المصانع الكبرى للتعدين

شركة أماك وهي الشركة الخاصة بـ المصانع الكبرى للتعدين نظرا لأنها من اهم الشركات التى تساعد على توفير جميع الخدمات في الأسواق التي تتداول دائما قد تكون أهمها و الأسهم المطروحة فقد تكون كما يلي:-

هي من الشركات الأساسية التي تم طرحها في السوق من خلال شركة داماك وصلت إلى: ال19.8 مليون سهم.

النسبة الأساسية في الأسهم التي تم طرحها من خلال هذه الشركة وقد تكون: ال30% .

كما أن عدد الأيام سوف تكون ثلاثة ايام فقط سوف تبدأ يوم الأربعاء 9 من شهر مارس عام 2022 وتستمر حتى يوم الجمعة 11 من شهر مارس عام 2022.