في ثواني طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الموبايل اعرف قيمة فاتورتك بكل سهولة

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية، في العادي كان يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أو عن أي شيء خاص بالكهرباء عن طريق الذهاب إلى شركة الكهرباء والاستعلام عن ما ترغب في معرفته، ولكن خلال الأيام الماضية تم تقدم وتطور التكنولوجيا مما أصبح من الممكن أن تقوم بالاستعلام عن فاتورة كهرباء أو تحل مشكلات الكهرباء وأنت داخل منزلك دون الذهاب لأي مكان، وخلال هذا المقال سنتعرف معًا عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية بكل سهولة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي في ثواني من الهاتف

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

لكي تقوم بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بك عليكم بالقيام ببعض الخطوات، وفيما يأتي سأذكر تلك الخطوات:

قم بالدخول على الموقع الخاص بشركة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية.

قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة بيانات وكلمة المرور الخاصة بك.

سيعرض لك الصفحة الرئيسية ويعرض عليها العديد من المشكلات اضغط على المشكلة الخاصة بك.

يوجد زر خاص الاستعلام بعد أن تتم كتابة بياناتك اضغط عليه.

سوف عرض النتائج الخاص بموضوعك في وقت قصير جدًا.

مميزات تطبيق الكهرباء الجديد

يوجد عدد لا بأس به من المميزات التي يتمتع بها تطبيق الكهرباء الجديد، وتتمثل هذه المميزات فيما يلي:

يتم إرسال نسخة من فاتورة الكهرباء الخاصة بك إلى البريد الإلكتروني الخاص بك من أجل أن تطلع عليها.

من خلال التطبيق يتم توضيح الشرائح الخاصة بالاستهلاك.

يوفر خدمة الوصول إلى مكاتب المشتركين.

يمكن من خلاله طباعة الفاتورة الخاصة بك.

يوفر الخدمات الخاصة بالفاتورة الإلكترونية كما يوفر خدمة إلغائها.

يوفر لك البيانات الكاملة سداد فاتورتك السابقة والفاتورة الحالية أيضًا.

كانت هذه هي المميزات التي يتمتع بها تطبيق الكهرباء الجديد في السعودية، لذلك عليك بتثبيت هذا التطبيق على هاتفك واستخدامه ليسهل عليك العديد من الأمور.