نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الضمان المطور متى ينزل” الموعد النهائي لنزول الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بنزول الضمان المطور، حيث يتسائل المئات بل الآلاف من المواطنين والمواطنات داخل المملكة من الذين تم قبولهم في نظام الضمان الاجتماعي المطور الضمان المطور متى ينزل، حيث جاء يوم 20 فبراير 2022 ولم يتم ايداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين حتى الآن، وقد وردتنا أنباء من وكالة الضمان الاجتماعي المطور عن تحديد الموعد النهائل لصرف الضمان المطور، وهذا ما سنتعرف عليه بكافة التفاصيل فتابعوا معنا.

صرف الضمان المطور

ويعتبر موضوع صرف الضمان المطور من أكثر المواضيع التي تشغل بال الآلاف من المواطنين في المملكة، وخاصة من تم قبولهم في النظام الجديد وهذا كما تعرفنا في مقال الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1443.

حيث كان يشاع في الأوساط السعودية أن الدفعة الثانية من راتب الضمان الجديد سيتم صرفها وإيداعها في حسابات المستفيدين بيوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022، ولكن انتظرنا اليوم بأكمله ولم يصلنا أنه تم الإيداع في أي حساب من حسابات المستفيدين، وهذا كما تابعنا في مقال هل تم إيداع الضمان اليوم؟.

الضمان المطور متى ينزل

ولم ينزل الضمان بشكل رسمي يوم 20 ميلاديا، وهذا ما يعني أن يوم 20 يناير 2022 الذي تم صرف أول دفعة به كان موعد مؤقت لحين تحديد الوزارة لموعد نهائي ومثبت لإيداع الرواتب للمستفيدين.

حيث أعلنت الإدارة العليا لوكالة الضمان الاجتماعي أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من الضمان المطور في يوم الثلاثاء 1 مارس القادم، وهذا الموعد سيكون النهائي لإيداع المعاشات، وهو قبل الضمان القديم بأيام قليلة.

كما ويمكنكم معرفة كم المبلغ الذي ستحصلون عليه عبر موقع الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، فتابعوا معنا.

رقم الضمان الاجتماعي

وقد وصلتنا العديد من الرسائل والتعليقات الخاصة بالعديد من المواطنين، والتي تواجههم العديد من المشاكل والتي ينبغى عليهم التواصل فورا مع وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية عبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني، وهو كالآتي:

رقم الضمان المطور: 19911.

حيث تتيح الوزارة خدمة متابعة المواطنين عبر هذا الرقم، ويمكنكم عمل الاستفسارات الخاصة بكم في حالة تأخر نزول الضمان أو جائكم أي رفض من خلاله.