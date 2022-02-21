موعد الاختبارات النهائية الفصل الثاني 1443 واجازة الفصل الثاني وبداية الفصل الثالث 2022

موعد الاختبارات النهائية الترم الثاني 1443 واجازة الفصل الثاني 2022 والتقويم الدراسي للعام الحالي وتقويم الفصل الثالث أكثر الأسئلة بحثاً في ترند المملكة العربية السعودية مع اقتراب موعد اختبارات الفصل الثاني التي تعقد في كافة مدارس المملكة للوقوف على مستوى التحصيل العلمي للطلاب واختبارهم في المواد التي قاموا بدراستها في الفصل الثاني حيث يتم تقسيم العام الدراسي وأيضا يقسم الاختبار النهائي الى نوعين اختبار تحريري واختبار عملي لذا في المقال سنتناول كافة تفاصيل ومواعيد الاختبارات النهائية الترم الثاني وآلية أداء الاختبارات النهائية 1443.

مواعيد الاختبارات النهائية الترم الثاني 1443

أولا مواعيد الاختبار النهائي للمواد العملية والشفهية وكذلك موعد اختبار مواد التقويم الكوني سوف تبدأ في يوم 26 رجب 1443 هجرياً الموافق 27 فبراير 2022 ميلاديا.

أيضا بالنسبة الى موعد الاختبار التحريري الترم الثاني سيبدأ في يوم 3 شعبان 1443 هجرياً الموافق 6 مارس 2022 ميلاديا.

كذلك موعد نهاية الاختبارات التحريرية سيكون يوم 7 شعبان 1443 هجرياً الموافق 10 مارس 2022 ميلاديا.

موعد اجازة الفصل الثاني 2022

من المقرر ان يكون موعد بداية اجازة منتصف العام الدراسي 1443 وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية يتوافق مع موعد اخر يوم في الاختبارات النهائية للترم الثاني حيث ستكون بداية اجازة الفصل الثاني يوم 7 شعبان 1443 هجرياً الموافق 10 مارس 2022 ميلاديا وأيضا مدة اجازة الفصل الثاني عشرة أيام كاملة ثم تقرر ان موعد استكمال الدراسة بعد اجازة الفصل الثاني وفق التقويم الدراسي ستكون في يوم السابع عشر من شعبان 1443 هجرياً الموافق 20 مارس 2022.

كيف ستكون الاختبارات النهائية للفصل الثاني