نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة رفع ايقاف الخدمات ومنع السفر والاستعلام برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة رفع ايقاف الخدمات ومنع السفر ؛ حيث تقوم وزارة العدل السُّعُودية بوقف خِدْمَات بعض الأشخاص وذلك حتى يلتزم كل منهم بإرجاع الحقوق لمن يستحقها حيث قامت الوزارة بإصدار تصريح بإيقاف الخِدْمَات ما عدا الخِدْمَات الأساسية وهي مثل التعليم والصحة ولكن قرار الإيقاف جاء على الخِدْمَات المالية فقط ولأن يوجد العديد من الأفراد يقومون بالبحث عن طريقة رفع ايقاف الخِدْمَات ومنع السفر سوف نقوم بتوضيح ذلك بواسطة مقالنا هذا.

طريقة رفع ايقاف الخدمات ومنع السفر 1443

من الممكن أن يتم رفع ايقاف الخِدْمَات إلكترونياً وذلك ببعض الخطوات الميسرة بالذهاب إلى بوابة ناجز وحيث أن هذه الخطوات تتمثل في الآتي:

التوجه إلى موقع وزارة العدل السعودية

ثم الضغط على أيقونة خِدْمَات التنفيذ.

الذَّهاب بعد ذلك إلى طلباتي وبعدها يتم الضغط على زر إجراء طلب.

النقر على رابط خِدْمَات رفع ايقاف الخِدْمَات.

تدوين كافة البيانات المطلوبة للتقديم.

ثم الضغط على أيقونة تبويب إرسال الطلب.

بعد ذلك سوف يتم إدخال الطلب للمراجعة من قبل وزارة العدل.

وفي حالة الموافقة على الطلب سوف يتم رفع ايقاف الخِدْمَات عن الشخص المتقدم إلكترونياً.

كيفية الاستعلام عن ايقاف خدمات برقم الهوية

يستطيع الشخص الذي تم اصدار قرار بإيقاف الخِدْمَات له أن يقوم بإجراء استعلام عن إيقاف خدمات برَقَم الهُوِيَّة الوطنية وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى بوابة ناجز الإلكترونية najiz.

ثم الضغط على أيقونة الدخول.

بعد ذلك يتم تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية في المكان الذي تم تحديده لاسم المستخدم.

ثم القيام بتدوين كلمة مرور أبشر.

وبعدها يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك يتم تنفيذ إجراء التحقق من هُوِيَّة المستخدم.

على المستخدم القيام باختيار خِدْمَات القضاء ومشاهدة بيانات القضايا.

طريقة تقديم طلب رفع ايقاف الخدمات

من الممكن أن يستطيع الشخص الصادر في حقه ايقاف الخِدْمَات وذلك بتقديم طلب رفع ايقاف الخِدْمَات وهذا يتم بإتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب الذَّهاب إلى المقر الخاص بمحكمة التنفيذ.

بعد ذلك يقوم الشخص بتقديم كافة الأوراق والمستندات المؤكدة بأنه قام بتسديد الحقوق لأصحابها.

ثم بعدها يجب الحصول على طلب خاص برفع الإيقاف ثم القيام بتقديمه للجهة المخصصة لذلك.

على الشخص أن يقوم بانتظار قرار المحكمة سواء كان بالقبول أو الرفض.

يتم الموافقة على الطلب في حالة إذا كان المتقدم قد استوفى لكافة الشروط المطلوبة.

وأخيراً في حالة الموافقة على الطلب يتم رفع الإيقاف في مدة لا تتعدى ثلاث أيام.

كيفية إلغاء منع السفر

يستطيع الشخص تقديم طلب لرفع منع السفر وذلك بعد أن يكون قد استوفى لكافة الشروط والأحكام المطلوبة لإلغاء منع السفر في المملكة العربية السُّعُودية ويتم ذلك بإتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى النفاذ الوطني الموحد.

الضغط على أيقونة أحد الخيارات التي تخص دخول النظام.

ثم يتم القيام بتسجيل الدخول بالحساب الخاص بالمستخدم.

الذَّهاب بعد ذلك إلى قائمة القضايا.

الولوج إلى خدمة طلب رفع المنع من السفر.

على المستخدم أن يقوم باختيار القضية التي يريدها.

تدوين كافة المعلومات والبيانات اللازمة حتى يتم تقديم الطلب.

وأخيراً يتم الذَّهاب إلى القائمة الخاصة بالطلبات حتى يتم الاطّلاع على حالة الطلب.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الخاص طريقة رفع ايقاف الخِدْمَات ومنع السفر ومن خلال هذا المقال تعرفنا إلى طريقة الاستعلام عن ايقاف الخِدْمَات بواسطة رَقَم الهُوِيَّة كما قمنا بذكر طريقة تقديم طلب رفع ايقاف الخِدْمَات وأيضاً تعرفنا إلى كيفية إلغاء منع السفر.