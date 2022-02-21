طريقة تجهيز بسكويت الملح المشهور لتجهيز ألذ فطار وصحي جدا ولذيذ

يعتبر البسكويت المالح من أكثر المقرمشات ذات المذاق الشهي ويقبل على تناولها الكثيرون سواء الكبار أو الصغار ويتم تحضير بسكويت الملح بكل سهولة في المنزل وتتبعوا معنا في مقالنا التالي الخطوات المتبعة في تحضير بسكويت الملح.

هذا ويعتبر بسكويت الملح أحد افكار صناعة الحلويات وتعتبر هذه الفكرة وليدة الزمان الحديث، فلم تكن تعرف مثل هذة الاكلة إلا بابتكار فكرة مستوحاه من الخبز حيث كانوا في الازمنة القريبه يتم استخدام الخبز والملح معا لعمل أكلة تقارب المقرمشات وتم إضافة بعض التغييرات عليها مثل إدخال البيكنج باودر اليها وإضافة السكر والخميرة ايضا .

مقادير تحضير بسكويت الملح:

يتم تحضير بسكويت الملح بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي تلك المقادير:

كأسان من الدقيق. نصف كأس من الحليب السائل. رشة من الملح. ملعقة كبيرة من السكر البودرة. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. 150 جرام من الزبدة. بيضة واحدة. ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

خطوات تحضير بسكويت الملح:

يتم تحضير بسكويت الملح بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك الخطوات تكمن في التالي:

خطوات تحضير بسكويت: