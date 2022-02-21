نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقاعد المبكر في السعودية وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع العام والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقاعد المبكر في السعودية يهم قطاع كبير من المواطنين في المملكة، حيث يبحث الكثير منهم عن المعلومات حول نظام التقاعد في السعودية وسن التقاعد المبكر حسب ما حددته السلطات، لذلك نقدم لكم في هذا المحتوي شروط التقاعد المبكر للمعلمين وشروط التقاعد المبكر للموظفين قبل بلوغ سن المعاش في نظام التقاعد الجديد وكيفية حساب راتب التقاعد المبكر والحالات التي قد يتعرض فيها المتقاعد من إيقاف المعاش وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة ومثال على حساب قيمة المكافأة، كما نستعرف كيفية حساب البدلات في مكافأة نهاية الخدمة ومتى يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل السعودي، فتابعونا.

شروط التقاعد المبكر في السعودية

التقاعد هو بلوغ الشخص سن المعاش، أما التقاعد المبكر هو رغبة الشخص في إنهاء الخدمة قبل بلوغه لسن المعاش، ولكن حددت الحكومة السعودية شروط لتقدم الموظف على المعاش المبكر، وتهدف الحكومة السعودية من خلال هذا القرار إلى تحقيق الصالح العام للموظف في حال رغبته للتقاعد، ولكن يجب استيفاء الموظف للشروط التالية:

ظروف مرضية: يشترط أن يكون السبب في طلب التقاعد المبكر نتيجة لتعرض الموظف لظروف قهرية خارجة عن إرادته مثل إصابة العمل أو الإصابة بمرض يضعف من مزاولة مهنته أو استكمال عمل. فترة الخدمة: يشترط أن يكون قد قضي الموظف مدة خدمة لا تقل عن 20عاما كحد أدني. العمل الخاص: يجب قضاء مدة 25عاما في العمل الخاص للحصول على معاش التقاعد المبكر. الانقطاعات والاجازات: لا تشمل مدة الخدمة الفعلية المطلوبة على فترة الإجازات والانقطاعات، حيث يجب أن تكون مدة الخدمة صافية. الراتب: لا يتم احتساب الراتب المقطوع أو المخصوم من الأغراض التي تشملها التقاعد المبكر. موافقة جهة العمل: يشترط على المتقدم تقديم موافقة رسمية من جهة العمل على التقاعد المبكر.

نظام التقاعد المبكر في السعودية

حددت الحكومة ملامح نظام التقاعد المبكر في السعودية وشروط التقاعد المبكر للموظفين في القطاع الحكومي والخاص، ولكن أعطت الحق للموظف في إنهاء خدمته إذا استوفي الشروط التي تم ذكرها سالفا، حيث أنها في حالة الإصابة بمرض أتاحت للموظف الخروج على المعاش بعد قضي عشرون عامًا كمدة عمل صافية خالية من الإجازات والاستقطاعات، وفيما يلي عرض للاستثناءات التي لا تتضمنها المدة الفعلية للخدمة:

حصول الموظف على إجازة بدون راتب، ولكن إذا حصل على إجازات مرضية أو الإجازات الدراسية تحتسب ضمن المدة الفعلية للعمل. فترات انقطاع الموظف أو غيابه بدون التقدم بإجازة رسمية. حصول الموظف على إجازات استثنائية. مدة الخدمة للموظف الذي تجاوز سن التقاعد دون حصوله على تمديد فترة الخدمة طبقا للضوابط النظامية في المملكة. مدة كف اليد إذا تعرض الموظف إلى إيقاف الراتب أثناء هذه الفترة.

أسباب حرمان المتقاعد من المعاش

قد يتعرض المتقاعد إلى توقف راتب التقاعد بعد استيفاء جميع الشروط للتقاعد المبكر في السعودية 1442، ولكن إيقاف المعاش للمتقاعدين يتم في حالات محددة، فما هي أسباب الحرمان من راتب التقاعد المبكر 1442:

يحرم المتقاعد من المعاش في حال تجنسه بجنسية أخري غير الجنسية السعودية. إذا كانت الزوجة غير سعودية لا ينطبق عليها الحالة السابقة، حيث تحق للزوجة غير السعودية الحصول على المعاش للتقاعد الزوج السعودي في حالة وفاته. قد يتعرض المتقاعد لإيقاف المعاش في حالة شغله لأحد المراتب من الميزانية العامة بالمملكة. في حالة استحقاق راتب تقاعد أكبر يتم إيقاف المعاش الحالي.

حساب راتب التقاعد المبكر

حددت الحكومة السعودية شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر قبل بلوغ سن المعاش، فيجب على الرجل قضاء فترة 25 عاما في الخدمة، أما المرأة ينبغي عليها قضاء فترة 20 عاما في العمل، كما يتم خصم مؤقت من راتب التقاعد الأساسي بنسبة 2% عن كل سنة فرق عن سن بلوغ للمعاش، حيث تم تحديد سن التقاعد بالمملكة بإتمام 30 سنة عمل للرجل و 25 عاما للمرأة.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة

صدر مرسوم ملكي كريم بتاريخ الثلاثاء 27 سبتمبر 2005 ميلادية الموافق 23 شعبان 1426 هجرية بالموافقة على نظام العمل الجديد في المملكة العربية السعودية، حيث يحتوى هذا النظام الجديد على كافة الحقوق والواجبات والأحكام التي تنظم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، ويشمل نظام العمل السعودي على استحقاق المواطن والوافد في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

مثال على حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة

إذا كان هناك موظف يعمل في مؤسسة لمدة إحدى عشر عامًا، وكان يتقاضى هذا العامل مرتب شهري بقيمة 5000 ريال سعودي، فإنه يتم حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة بالخطوات التالية:

مقدار المكافأة خلال الخمس سنوات الأولى تساوى نص أجره مضروبًا في عدد سنوات الخدمة. 5000/2=2500 قيمة المكافأة خلال الخمس سنوات الأولى 2500 *5 = 7250 مقدار المكافأة في السنوات الأخرى قيمة الراتب كامل مضروب في السنوات التي تلي الخمس سنوات. 5000*6= 30000 قيمة مكافأة نهاية الخدمة 7250+ 30000= 37250 ريال سعودي.

كيف تحسب البدلات في مكافأة نهاية الخدمة

يتساءل البعض هل تحسب البدلات في مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية، فحسب قانون العمل السعودي نعم يتم حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة حسب الأجر الذي يحصل عليه العامل شهريًا، حيث يتم تحديد المكافأة بالاعتماد على الحوافز والمكافآت والبدلات واللجان والأرباح والمنح.

متى يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة

قد يتم حرمان العامل أو الموظف من مستحقاته المالية في نهاية الخدمة حسب قانون العمل السعودي، حيث يحق للموظف الحصول على مكافأة الخدمة في حال قضائه في عمله مدة عامين كاملين وفي حال الإنهاء القانوني للتوظيف بدون مشاكل، ولكن قد لا يصرف للعامل مكافأة نهاية الخدمة في حال ثبوت إحدى النقاط التالية:

إذا تم إنهاء العلاقة التعاقدية في فترة الاختبار، ولا يتم النظر إلى أسباب فسخ التعاقد في هذه الحالة. إذا تم ثبوت إنهاء التعاقد بسبب إحدى الحالات التي تم ذكرها في المادة الثمانين في قانون العمل السعودي وهي كالآتي: في حال إنهاء العلاقة التعاقدية بين الموظف وصاحب العامل بسبب تهجمه على صاحب العمل أو المشرف المباشر أثناء تأدية وظيفته.

إذا ثبت على الموظف ارتكابه لشئ ألحق بالضرر المادي على المنشأة التي يعمل بها أو الخسارة المالية لصاحب العمل.

إهمال العامل لوظيفته وعدم تمكنه من القيام بالمهام الموكل بالقيام بها مما أدى إلى فسخ تعاقده.

في حال ثبوت القيام بالغش في العمل على الموظف.

تغيب العامل عن العمل لمدة 20 يومًا على التوالي.

في حال ثبوت تحقيق الموظف لربح غير قانوني من خلال مزاولته للعمل.

وإلى هنا وصلنا إلى ختام مقالتنا، ونتمنى أن نكون قد قدمنا معلومات وافية حول ملف شروط التقاعد المبكر في السعودية والحالات التي يحرم فيها المتقاعد من المعاش وكيفية حساب راتب التقاعد وسن التقاعد الرسمي وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في المملكة العربية السعودية.