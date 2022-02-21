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عمر شويل - جدة أطلقت المملكة العربية السعودية رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 2022 حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتدشين موقع إلكتروني خاص لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين السعوديين مما يوفر الوقت والجهد لكل من يرغب في الحصول على معاش ضماني الذي يوجه خصيصًا للفئات الأكثر احتياجًا في السعودية.

رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 2022

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية منصة إلكترونية جديدة تسمى الدعم والحماية المدنية، أتاحت هذه المنصة العديد من الخدمات المتعلقة بالمعاش الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة للفئات الأكثر فقرًا حيث يمكن من خلالها تقديم طلب للحصول على المعاش ومعرفة كافة الإجراءات المتبعة والاستعلام عنه بمجرد الدخول على الرابط الخاص وهو كالتالي: sbis.hrsd.gov.sa.

أهلية الضمان الاجتماعي المطور 2022

هو أحد البرامج التي تقدمها المملكة للأسر الأكثر احتياجًا والتي تهدف إلى تحسين ورفع مستوى معيشة هذه الأسر، يقصد به استحقاق الأشخاص أو الأسر المتقدمة للمعاش الاجتماعي المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وذلك لتحقيق مستوى ميشي أفضل لجميع الاسر المستحقة.

كيفية الاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي الجديد

يمكن بسهولة الاستعلام عن الطلب المقدم للحصول على المعاش الاجتماعي كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الخاص بالمنصة السابق ذكره.

كتابة رقم البطاقة أو الهوية الشخصية وكتابة كلمة المرور حتى تتمكن من تسجيل الدخول بنجاح.

الضغط على أيقونة الطلبات الموجودة ليظهر على الفور كل المعلومات المتعلقة بالطلب، والرد على الطلب المقدم سواء بالموافقة أو الرفض.

الضغط على التفاصيل في حالة رفض الطلب للتعرف على أسباب الرفض.

تظهر على الشاشة كافة الأسباب المتعلقة برفض الطلب.

اختيار تقديم اعتراض والضغط عليه.

ادخل كل المعلومات والملفات المطلوبة وذلك للبحث مرة أخرى في الطلب من قبل المختصين.

في نهاية مقال رابط الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور 2022. حيث تم التعرف على خطوات الاستعلام عن المعاش الاجتماعي بالتفصيل من خلال الرابط الخاص بالمنصة الذي يقدم الكثير من الخدمات للمواطنين سواء بالتقدم للمعاش أو الاستعلام عنه.