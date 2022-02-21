نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض يوم التأسيس السعودي 2022 وأهم التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت وتيرة البحث بشكل ملحوظ مؤخراً عن عروض يوم التأسيس السعودي 2022 في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، ومن المفترض تقديم هذه العروض وعرض تخفيضات عليها بالتزامن مع إحياء ذكرى التأسيس الأولى للمملكة السعودية، ويُعد يوم التأسيس أحد أبرز المناسبات الوطنية الهامة التي يحتفل بها المواطن السعودي ولذلك نجد فيها عروض وتخفيضات كثيرة لعدد كبير من السلع، ومن الجدير بالذكر أن معظم العروض قد بدأت ابتداءاً من شهر فبراير لعام 2022 إلى 23 فبراير من العديد من الجهات والمؤسسات التي تحتفل مع الجمهور السعودي بهذا اليوم الهام، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نكتب لكم هذه المقالة لنوضح لكم أبرز عروض يوم التأسيس السعودي، فتابعونا.

عروض يوم التأسيس السعودي

هناك مؤسسات عديدة في السعودية قامت بعرض عروض وتخفيضات كثيرة احتفالاً بهذا اليوم من هذه المؤسسات مؤسسة ميداس ومركز الميرة للمفروشات ومؤسسة ركنة السرير وغيرها من المؤسساا، ونوضح لكم أبرز العروض والتخفيضات كالتالي:

أعلنت مؤسسة ميداس عن عروض خاصة للأثاث وتخفيضات مميزة احتفالاً بيوم التشكيل السعودي حيث خفضت أسعار منتجاتها 20 %.

صرحت شركة المطلق المحصورة للأثاث عن قيمة مشترك لبعض السلع اب 1727 ريال سعودي بجانب تخفيضات أخرى.

أعلنت شركة مفروشات العبد اللطيف عن عروض وتخفيضات تصل إلى 20 % على معظم منتجاتها.

تم عرض موبايل شاومي 11 تي برو بسعر مخفض بخصم 11% ليُباع بسعر 2399 ريال بدلاً من 2699 ريال سعودي.

وتخفيض على لابتوب أسوس زينبوك 13 بنسبة خصم 12% ليصبح ب4499 ريال بدلاً من 5149 ريال.

وأعلن فندق روش ريحان عن عرض تخفيض على الإقامة به بخصم 22% من يوم 22 فبراير إلى 26 فبراير 2022.

وهناك الكثير من العروض والتخفيضات الأخرى والتي سنعرضها لكم

يوم التشكيل السعودي

يُعد يوم التأسيس السعودي هو يوم تأسيس الدولة السعودية والذي تم إنشائها وتأسيسها يوم 22 فبراير، ومن الجدير بالذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز أعلن أمراً ملكياً بأن يتم الإختفال كل عام يوم 22 فبراير بذكرى تأسيس الدولة السعودية على أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية.

وفي نهاية مقالنا نرجو أن يكون المقال احتوى على كل المعلومات التي تبحثون عنها