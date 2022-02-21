منصة صحة www.seha.sa دخول وهي المنصة الإلكترونية السعودية التي يتم من خلالها تقديم الطلب على الإجازة المرضية ورفع التقارير الطبية، وقد ارتفع البحث عنها في اليوم الماضي مع بداية العام الدراسي الجديد والعودة إلى العمل حيث قامت وزارة الصحة السعودية بالتشديد على ضرورة أن يقوم كل من يزور المنشآت الحكومية، أو المدارس، برفع التقارير الطبية للتأكد على الحصول على اللقاحات ورفع التقارير الطبية، كما يكون المصاب بفيروس كرونا أو من لديه أية أمراض أن يقوم بطلب إجازة مرضية عبر تلك المنصة الإلكترونية.

منصة صحة www.seha.sa دخول الخدمات الطبية بالسعودية (إجازة مرضية – تقارير طبية)

تعمل وزارة الصحة بالمملكة على متابعة الحالة الصحية لكافة المقيمين على أراضيها من السعوديين أو المقيمين أو حتى الوافدين، للسياحة أو الزيارة، وذلك لضمان السيطرة التامة على الوضع الصحي في البلاد وخاصة بأن المملكة تعتبر من اكثر الدول التي يزورها ويتواجد على أراضيها شعوب متنوعة، نظرا للنشاط الاقتصادي أو الديني أو السياحي، وقد ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كرونا في جميع أنحاء العالم، وخاصة في بعض الدول الأوروبية والاسيوية بما يجبر الوزارة على اتخاذ التدابير اللازمة، وفي الموجة الرابعة لفيروس كرونا ارتفع أعداد الإصابات اليومية داخل المملكة لأكثر من 4000 حالة يوميا، وبذلك تحرص وزارة الصحة من خلال منصاتها أن يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة والتأكد من الوضع الصحي للجميع.

خدمات منصة صحة السعودية

إصدار الشهادات المرضية الإلكترونية والتي يتم تقديمها للجهات والهيئات الحكومية، ويتم ربط التقرير بعدد من الهيئات مثل وزارة الصحة – الداخلية – وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

استصدار تقارير طبية سليمة وصحيحة ويهدف ذلك لتجنب التقارير المزورة والمعاملات الورقية التي تخلت عنها كافة مؤسسات المملكة.

إجراءات استصدار تقرير صحي

يكون على المواطن الحصول على إجازة مرضية عبر استصدار تقرير صحي يبين الحالة الصحية للمواطنين ويتم بالخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر منصة صحة الإلكترونية بحسب الفرد المستفيد.

يقوم بتسجيل كافة الجهات الصحية المعتمدة لمنح الإجازات المرضية.

يتم تسجيل الممارسين الصحيين ليتم اعتمادهم من الجهة الصحية كمخولين لمنح تلك الإجازة.

بعد أن يتم معاينة المريض يتم حفظ التقرير في نظام EMR التابع للمنشأة الصحية.

يتم ربط التقريري بالهيئات عبر خدمة “يسر” التي تتيح الحصول على الرخص الصحية.