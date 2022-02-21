خصومات تصل لـ50% على الجوالات في اكسترا extra السعودية اليوم

يمكنكم الآن الحصول على أفضل الهواتف من الماركات العالمية بأٌقل الأسعار من خلال اكسترا، فتعتبر اكسترا من أشهر المتاجر المتواجدة في السعودية وتوفر إلى عملائها أفضل أنواع الهواتف من الماركات العالمية التي من أشهرها آبل وأوبو والكثير من الأنواع الأخرى وتتبعوا معنا في مقالنا التالي أقوى عروض اكسترا على هواتف المحمول.

عروض اكسترا على هواتف المحمول

تقدم اكسترا عروض على مختلف الأنواع من هواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق.

يوافر العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الذهبي.

يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت المتوفر باللون الأزرق.

يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت المتوفر باللون الأزرق.

يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت المتوفر باللون الأسود.

يشمل العرض على هاتف شاومي ريد مي نوت 11، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت المتوفر باللون الأزرق.

خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية على الجوالات

توافر اكسترا السعودية خصومات كبيرة ومميزة على الجوالات ومنها