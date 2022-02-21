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عمر شويل - جدة خصومات تصل لـ50% على الجوالات في اكسترا extra السعودية اليوم - ثقفني
يمكنكم الآن الحصول على أفضل الهواتف من الماركات العالمية بأٌقل الأسعار من خلال اكسترا، فتعتبر اكسترا من أشهر المتاجر المتواجدة في السعودية وتوفر إلى عملائها أفضل أنواع الهواتف من الماركات العالمية التي من أشهرها آبل وأوبو والكثير من الأنواع الأخرى وتتبعوا معنا في مقالنا التالي أقوى عروض اكسترا على هواتف المحمول.
عروض اكسترا على هواتف المحمول
تقدم اكسترا عروض على مختلف الأنواع من هواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي:
- يحتوي العرض على آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق.
- يوافر العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الذهبي.
- يحتوي العرض على هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت المتوفر باللون الأزرق.
- يشمل العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت المتوفر باللون الأزرق.
- يحتوي العرض على هاتف سامسونج جالكسي إيه 52 إس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت المتوفر باللون الأسود.
- يشمل العرض على هاتف شاومي ريد مي نوت 11، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت المتوفر باللون الأزرق.
خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية على الجوالات
توافر اكسترا السعودية خصومات كبيرة ومميزة على الجوالات ومنها
- تضم الخصومات على هاتف شاومي ريد مي نوت 11، 4 جي المتوفر بمساحة 128 جيجا بايت ولون رمادي.
- يحتوي العرض على هاتف شاومي ريد مي نوت 10 أس 128 جيجا بايت المتوفر باللون الرمادي.
- يحتوي العرض على هاتف شاومي ريد مي 9 إيه،4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت المتوفر باللون الأخضر.
- عرض على هاتف شاومي باد 5، 11 بوصة مع مساحة 256 جيجا بايت مع الواي فاي ومتوفر باللون الرمادي.
- هاتف شاومي ريد مي 9 إيه 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت المتوفر باللون الأخضر.
- هاتف شاومي باد 5، 11 بوصة مع مساحة 256 جيجا بايت المتوفر باللون الأبيض.
- يحتوي العرض على هاتف هواوي نوفا 8 أي 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت المتوفر باللون الفضي.
- يشمل العرض على هاتف هواوي واي 6 بي مع مساحة 64 جيجا بايت المتوفر باللون الأخضر.
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