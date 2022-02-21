نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات عروض يوم التأسيس السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع دخول العيد الرسمي لتأسيس المملكة العربية السعودية في تاريخ 22 فبراير الجاري ، تسعي العديد من المتاجر والأسواق والشركات التي تقدم خدمات عامة للجهور السعودي لتقديم تخفيضات ، وذلك تماشيا مع المزاج العام بالاحتفالات خاصة وأن نسب المبيعات ترتفع في مواسم الأعياد ، ومن خلال هذا المقال عن تخفيضات عروض يوم التأسيس السعودي ، نرصد لكم أهم العروض الترويجية والتخفيضات علي العديد من الخدمات والسلع بمتاجر وشركات المملكة خلال ساعة ، ومناسبة يوم التأسيس تعتبر عطلة رسمة بموجب القرار الصادر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ليتم الاحتفال بالذكري سنويا في الثاني والعشرين من فبراير من كل عام ميلادي ، وللتعرف علي تاريخ يوم التأسيس يمكنكم الاطلاع علي كافة المعلومات بخصوص يوم تأسيس المملكة العربية السعودية عبر موقعنا ثقفني.

تخفيضات عروض يوم التأسيس السعودي

تقدم مجموعة كبيرة من الشركات والمتاجر ومزودي الخدمات لمدة تصل إلي 7 أيام ، عروض ترويجية مميزة علي منتجاتها وخدماتها بتخفيضات مميزة بمناسبة يوم التاسيس مثل :

مكتبة جرير ” عروض وتخفيضات يوم التأسيس “.

خطوط الطيران السعودية.

متجر أثاث العبد اللطيف.

مفروشات سليب هاي بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس.

إطلاق عروض وتخفيضات ميداس للأثاث.

عروض المطلق المحدودة للاثاث.

تخفيضات المطلق المحدودة للاثاث في يوم التاسيس.

الجميح للسيارات.

شركة أوتو زون للسيارات ” عروض يوم التاسيس السعودي “.

فندق روش ريحان ” عروض وتخفيضات يوم التأسيس السعودي “.

خصومات يوم التأسيس لدي منتجع شاطئ النخيل.

مولات هايبر بنده بمناسبة يوم التأسيس بالمملكة.

عروض يوم التأسيس للمطرزات والملابس.

عروض وتخفيضات يوم التأسيس للمطاعم.

والعديد من المولات السعودية قامت بعرض عروض وتخفيضات كثيرة عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي.

عروض مكتبة جرير ليوم التأسيس

تقدم مكتبة جرير مجموعة من التخفيضات علي كثير من المنتجات لديها بعرض عروض وتخفيضات كثيرة احتفالاً بهذا اليوم مثل :

منتجات آبل.

أجهزة سامسونج.

هواتف شاومي.

جوالات هواوي.

عروض يوم التأسيس السعودي على الأجهزة والأقراص الصلبة.

كمبيوتر محمول.

شاشات تليفزيون.

سماعات ذكية.

أنظمة كاميرات.

كتب.

و ستقدم جرير بمناسبة يوم التأسيس تخفيضات علي كثير من الأجهزة الإلكترونية.

تخفيضات خطوط الطيران السعودية

بخلاف يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية :

تقدم خطوط الطيران السعودية تخفيضات علي الرحلات بطريقة الحجز عبر فلاي إن.

كما يمكنك الحجز وتقسيط قيمة التذاكر مع مجموعة من البنوك المعتمدة لدي خطوط الطيران السعودي.

تخفيضات عروض العبداللطيف ليوم التأسيس السعودي

شركة العبداللطيف للمفروشات والأثاث ومتاجر عديدة في السعودية قامت بعرض عروض وتخفيضات كثيرة ، احتفالاً بيوم التاسيس بمجموعة من التخفيضات علي المنتجات لديها :

تخفيضات علي غرفة النوم بنسبة تصل إلي 50%.

تخفيضات وخصومات بنسبة 50% تخفيضات علي جميع غرف الطعام.

عرض يوم التأسيس السعودي خصم 50% علي كافة غرف الجلوس.

أثاث و مفروشات سليب هاي

تقدم متاجر مفروشات سليب هاي اقوى عروض يوم التأسيس ، بعروض ترويجية وتخفيضات علي منتجاتها بمناسبة يوم التأسيس السعودي :

كراسي استرخاء.

مفارش قطنية.

مراتب سرير قطنية.

سراير مودرن.

عروض شركة أوتو زون للسيارات

تقدم شركة أوتو زون لتجارة السيارات مجموعة من العروض علي بعض أنواع السيارات بمناسبة يوم التأسيس السعودي :