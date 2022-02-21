طريقة وشروط التسجيل في برنامج دعم ريف في المملكة العربية السعودية

في ظل دعم الحكومة السعودية لمواطنيها من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل لم تغفل الدولة عن صغار المزارعين المقيمين في المناطق الريفية لهذا فقد تم إطلاق برنامج دعم الريف ضمن عدة برامج أخرى للدعم تم إطلاقها عبر المنصات الإلكترونية، كما أعلنت وزارة البيئة في السعودية عن الفئات التي يستهدفها البرنامج حيث قالت أنه تم تفعيل هذا البرنامج من أجل المزارعين وأسرهم داخل مدن المملكة كلها لجميع قطاعات الزراعة مثل قطاع العسل والفاكهة والورد وغيرهم.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في دعم الريف

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة البيئة من أجل إستحقاق الحصول على الدعم والخدمات التي يقدمها برنامج دعم الريف، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في برنامج دعم الريف من أبناء الوطن السعودي ويحمل الجنسية السعودية ويقيم في المملكة بصفة دائمة.

يجب أن يكون المتقدم من أصحاب المهن الزراعية أو القطاعات المتعددة التي يستهدفها برنامج دعم الريف.

لا يحق للمواطنين الموظفين في المملكة من القطاع العام أو الخاص التقديم للحصول على دعم الريف.

لا يحق للمواطنين الذين لم يبلغوا من العمر 21 عاماً التقديم للحصول على دعم الريف، مع ضرورة امتلاك المواطن حساب بنكي نشط.

لا يسمح في البرنامج التسجيل للمواطنين الذين يحصلون على دخل شهري قيمته 6000 ريال سعودي فأكثر.

إلتزام المواطنين المستفيدين بكافة الضوابط والمعايير والأحكام الصحية التي وضعتها وزارة البيئة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج.

خطوات التسجيل في برنامج دعم الريف

يتمكن الراغبين في التسجيل عبر برنامج دعم الريف التسجيل عن طريق بوابة الريف وتقديم طلب الحصول على خدمات البرنامج بسهولة كما سنوضح في الخطوات الآتية: