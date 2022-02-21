تمويل إسلامي بنك الأهلي المزايا والشروط في المملكة

تمويل إسلامي بنك الأهلي، يعتبر من اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية بل واقدمهم على الإطلاق حيث تم أنشاءه في عام 1952 ميلاديا وكان أول بنك سعودي، ونجد أن بنك الأهلي السعودي من البنوك التي تأخذ ثقة المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، ويقدم البنك عدد من القروض المميزة والهامة والتي تلاقى استحسان عدد كبير جدا من الأشخاص داخل الأراضي السعودية، ويتميز البنك أيضا بسهولة اجراءات الحصول على القرض وفترة سماح كبيره تصل إلى 5 سنوات، من بين هذه القروض تمويل شخصي بنك الأهلي وهو احد التمويلات المميزة جدا والتي عليه إقبال كبير جدا، وهناك التمويل الإسلامي بنك الأهلي قصير الأجل وهو ما سوف نتحدث عليه في مقالاتنا ونتعرف على مزايا وشروط هذا التمويل.

تمويل إسلامي بنك الأهلي

من المعروف أن بنك الأهلي السعودي يسعى دائما إلى إرضاء جميع عملائه بانه يقدم تسهيلات ومميزات لكل قرض يقدمه، تمويل إسلامي بنك الأهلي هو احد اهم التمويلات التي تقدم للمواطنين السعوديين فقط عكس قروض اخرى تقدم لجميع الأشخاص مواطنين أو مقيمين، وهناك خدمة تمويل بنك الأهلي أون لاين والتي يمكن من خلاله الحصول على تمويل شخصي دون الذهاب إلى فرع البنك و التعرف على وتفاصيل كل قرض، والرسوم الإدارية لهذا التمويل الإسلامي من البنك الأهلي تعتبر صفر وهذه احدي مميزات التمويل المقدم، ولكن هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في هذا التمويل وأيضا عناك عدد من المزايا الأخري التي سوف نتعرف عليها في السطور القادمة.

مزايا القرض الإسلامي من البنك الأهلي

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الموافقة الفورية.

أقساط شهرية ميسرة لفترات من 3 شهور إلى 12 شهر.

إمكانية السداد المبكر.

إمكانية تأجيل قسط شهر رمضان المبارك.

تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي (لا قدر الله) حسب شروط وأحكام بوليصة التأمين.

شروط التمويل الإسلامي