طريقة معرفة نقاط قطاف زين

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عمر شويل - جدة معرفة نقاط قطاف زين، من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من عملاء شركة زين للاتصالات السعودية. إذ يتم منح عدد من النقاط لكل المشتركين، ويمكنهم أن يقوموا باستبدالها بمجموعة من المكالمات أو الفواتير، أو باقات إنترنت أو تحويلها إلى سوا أو رقم غيره. كما يمكن استبدالها من أجل شراء الدواء، ويمكن لكل العملاء أن يقوموا بحساب النقاط، ويكون ذلك من خلال استبدال 500 نقطة من النقاط الممنوحة في زين بقيمة 100 ريال سعودي. مع العلم بأنه يتم حساب خمس نقاط من زين بريال واحد، ويمكن للعملاء أن يحولوا نقاط قطاف من رقم لآخر من خلال إرسال رسالة تتضمن رقم الهاتف المرسل إليه إلى الرقم 902. ثم اترك مسافة وأدرج الرمز 1870، بعدها ضع مسافة وأضف عدد النقاط التي ترغب في إرسالها.

معرفة نقاط قطاف زين

يرغب الكثير من عملاء شركة زين للاتصالات السعودية في معرفة نقاط قطاف زين التي تحصلوا عليها. ويتم ذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة زين على الانترنت. ثم القيام بتسجيل الدخول إلى الحساب من خلال إدراج الحساب الشخصي من خلال اسم المستخدم والرقم السري الخاص به، بعد ذلك قم باختيار زر النقاط والعروض من خلال الموقع.

بالإضافة إلى ذلك من الخطوات، قم باختيار أيقونة التعرف على عدد النقاط التي تظهر على الشاشة. ثم قم بإدراج رقم الهاتف الخاص بالعميل، بعد ذلك انقر على أيقونة عرض النقاط. وبعد أن تقوم بكل الخطوات السابقة سيظهر عدد النقاط الخاص بك. ويمكنك استبدال هذه النقاط بمجموعة من المشتريات من الشركات التابعة لنظام قطاف. إذ أنّها تتعاقد مع 27 شركة، ويتم ذلك بالاتصال على 907 من التليفون الأرضي.

أماكن استبدال نقاط قطاف زين

يمكن استبدال النقاط في زين من خلال الدخول للموقع الإلكتروني لشركة زين، ثم أدرج معلوماتك للدخول. وبعدها قم باختيار زر النقاط من الصفحة، ثم اختر أيقونة استبدال نقاط زين للهواتف. ثم قم بتحديد الطريقة التي ترغب في استبدال النقاط بها، ثم قم بالضغط على أيقونة استبدال نقاط زين الشهرية، بعدها ستصلك رسالة تؤكد بأن عملية استبدال القاط قد تمت بنجاح.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع معرفة نقاط قطاف زين، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم من الموضوع.