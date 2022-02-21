عروض يوم التأسيس السعودي وتخفيضات في مختلف المحلات على المنتجات

يعتبر يوم التأسيس السعودي من الأحداث الهامة المحفورة في ذهن جميع السعوديين، وذلك لأنه ذكرى تأسيس الدولة السعودية، لذا تحتفل المملكة العربية السعودية يوم 22 فبراير من كل عام بهذه المناسبة السعيدة، كما يتم إعطاء إجازة رسمية بأجر كامل لجميع العاملين في القطاعات الخاصة والعامة، وتختلف طرق الاحتفال هذا اليوم بإختلاف الأفراد، حيث تقوم الدولة برفع علم المملكة على جميع المطاعم والمؤسسات، بينما تقوم المتاجر والمحلات بعمل عروض وتخفيضات على المنتجات والسلع.

عروض وتخفيضات بمناسبة عيد التأسيس

العروض والتخفيضات التي تقدمها المحلات التجارية والأسواق هي أبسط الطرق التي يتم بها الاحتفال بيوم التأسيس السعودي، حيث تقوم هذه المحلات بعمل تخفيضات تصل أغلبها إلى 50٪، لذا يبحث الجميع عن الموعد الذي ستقوم هذه المحلات بعمل العروض، ولكن لا يوجد موعد محدد يتم فيه عمل هذه العروض، حيث يتم تحديد هذا الموعد من قبل جهة العرض نفسها، ولكن أغلب هذه الشركات أو المحلات التجارية تقوم بعمل العروض في الفترة ما بين 1 فبراير إلى 23 فبراير.

عروض مختلفة من شركات المملكة

هناك العديد من الشركات السعودية التي قدمت عروض متنوعة بمناسبة عيد التأسيس السعودي، ومنها:

شركة ميداس للأثاث

أعلنت شركة ميداس للأثاث عن عروض وتخفيضات هائلة تصل إلى 20٪ على جميع أنواع الأثاث، وهي فرصة جيدة للمقبلين على الزواج، أو الراغبين في تجديد أثاث المنزل.

شركة المطلق المحدودة للأثاث

قدمت شركة المطلق المحدودة للأثاث عن عروض هائلة على المبيعات لديها، وكان ذلك بمثابة أفضل العروض المقدمة، حيث حددت سعر 1727 ريال سعودي لبعض المنتجات الموجودة لدى الشركة، كما قدمت عروض أخرى يمكن التعرف عليها بزيارة الشركة.

شركة مفروشات عبد اللطيف

قدمت شركة عبد اللطيف للمفروشات عروضها المختلفة بمناسبة عيد التأسيس السعودي، حيث وصلت التخفيضات لدى الشركة إلى 50٪، كما وعدت العملاء بمزيد من الخصومات ستعلن عنها قريبا.

عروض الخطوط السعودية ليوم التأسيس السعودي

لم تقتصر العروض والتخفيضات على شركات الأثاث والمفروشات فقط، بل قامت الخطوط السعودية بعمل خصومات تصل إلى 35٪ على الرحلات الدولية على خطوطها.