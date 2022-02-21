نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض يوم التأسيس السعودي 2022 أعرف أهم التخفيضات على المنتجات ومظاهر أحتفال يوم التأسيس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب المواطنون في المملكة عروض يوم التأسيس السعودي 2022، للاستفادة من التخفيضات الكبيرة التي تعلن عنها الشركات والمتاجر للمواطنين، بمناسبة هذه الذكرى العظيمة فقد أعلنت أكثر من شركة لبيع السيارات عن تقديم عروض على بعض أنواع السيارات، وكذالك شركات الأساس المنزلي، والمطاعم وهو ما يعمل روج في حركة البيع والشراء في السوق السعودي، لذا فمثل هذه المناسبات ينتظرها أغلب المواطنين للاستفادة من تخفيض الأسعار على المنتجات، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم أهم العروض والتخفيضات في يوم التأسيس السعودي 2022، على أكثر من سلعة وقيمة التخفيضات عليها، حتى يتمكن المواطن الراغب في الشراء معرفة السعر قبل الخصم وبعد الخصم.

عروض يوم التأسيس السعودي 2022

هناك أكثر من شركة ومتجر خاص ببيع الأثاث والمفروشات، أعلن عن تقديم عرض لمنتجاتها في يوم التأسيس السعودي ومن هذه الشركات ما يلي.

خصم على بطانية ماريو من المخمل والفرو موجودة بعدة مقاسات بسعر 125 ريال بدلاً من 139 ريال.

عروض مركز الميره خصم يصل نسبته 70% من يوم 15 فبراير حتى يوم 15 إبريل.

عروض العييري للأثاث بخصم 27%، على جميع منتجات المتجر الإلكتروني عند أستخدام كود الخصم العييري بلادي.

عروض القفاري للأساس خصم 27% على العشب الصناعي وموكيت المساجد.

عروض هاي بوينت للأساس بنسبة 27% على جميع أنواع الأساس وتجهيز المنازل.

عروض شركات السيارات بمناسبة يوم التأسيس

مع أرتفاع أسعار السيارات في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الوقود عالمياً وارتفاع تكاليف الشحن، يبحث المواطنون عن العروض التي تقدمها وكلاء السيارات في المملكة، بمناسبة اليوم الوطني للتأسيس من أجل الاستفادة من العروض التي تقدم على أسعار السارات، وفيما يلي أهم الشركات التي أعلنت عن تخفيضات.

تخفيضات معرض الجميح للسيارات : عرض على سيارة GS8 موديل 2022 مع عمل صيانة مجانية لمدة 5 سنوات من الشركة.

عرض شركة أوتو زون للسيارات : تقدم عرض مميز على سيارة تيتانيوم موديل 2022، بقسط يبدأ من 1727 ريال في الشهر بدون مقدم أو رسوم إدارية.

عروض يوم التأسيس السعودي 1443

صدور المرسوم الملكي بتحديد يوم 22 من شهر فبراير يوم للاحتفال بتأسيس المملكة سنوياً، واعتباره يوم أجازة وطنية ونشر ذالك وكالة الأنباء السعودية، بهدف تعزيز الانتماء للوطن وتخليد لذكرى عزيزة على كل مواطن سعودي يعيش على أرض المملكة، ويرجع تأسيس الدولة السعودية إلي الإمام محمد بن سعود عام 1139 هجري.

عبارات الاحتفال بيوم التأسيس