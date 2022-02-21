نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم التأسيس السعودي يوم بدينا ودخول مجاني في موسم الرياض وفعاليات الاحتفال في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوم التأسيس السعودي يوم بدينا وهو الشعار الذي أصدرته المملكة العربية السعودية كهوية بصرية مميزة ليوم التأسيس السعودي لعام 2022 تحت شعار “يوم بدينا”، حيث أن الهوية البصرية تحمل معاني جوهرية تاريخية مختلفة ومرتبطة أيضا بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية.

يوم التأسيس السعودي “يوم بدينا”

قبل أي شيء فمن الجدير بالذكر أن الهوية البصرية ليوم التأسيس تحمل معاني تاريخية مرتبطة ببطولات وعراقة الدولة السعودية، حيث يحيط بأيقونة الهوية 4 رموز وهي:

التمر مما يدل علي الحياء والنماء والكرم السعودي. والمجلس الذي يعبر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي. أما عن الخيل العربي فهو العنصر الذي يمثل فروسية وبطولة أمراء وشجعان الدولة فقد كان الإمام سعود بن عبد العزيز يمتلك 1400 فرس. وأخيرا السوق الذي يشير إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح علي العالم وكل هذه الرموز تعكس تناغما تراثيا وما زالت مستمرة في الحاضر.

فعاليات يوم التأسيس الوطني بالمملكة العربية السعودية 2022

في الوقت الحالي فإن المملكة العربية السعودية تستعد لأول مرة في تاريخها لأحياء ذكري “يوم التأسيس” بعدما كانت تحتفل بذكري اليوم الوطني السعودي في يوم 23 من شهر سبتمبر من كل عام، فقد صدر مرسوما ملكيا الشهر الماضي بتخصيص يوم 22 فبراير/ شباط من كل عام للاحتفال به، لذا فمن المقرر أن تشهد المملكة العربية السعودية غدا الكثير من الفعاليات التي تشمل تزيين الشوارع بالأعلام وإقامة البرامج والأنشطة للتعريف بأهمية هذه الذكري العريقة والعمق التاريخي والثقافي والحضاري للدولة السعودية منذ أن تأسست قبل حوالي ثلاثة قرون، كما أعلنت المملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن دليل أزياء يوم التأسيس السعودي 2022 لكل منطقة في أنحاء المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن تصميمات لأكسسوارات تاريخية تقليدية مثل: البرقع، العقال، الثوب، الخنجر، السديري، المسدح والبخنق، والمقرونة.

مفاجأة موسم الرياض ودخول مجاني إلى “بوليفارد رياض سيتي” و “ونتروندرلاند”

فقد أعلن موسم الرياض برئاسة تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مجانية الدخول إلى منطقتي “بوليفارد رياض سيتي” و “ونتروندرلاند” خلال يوم 22 فبراير 2022 لكل زائر يرتدي أزياء يوم التأسيس بالإضافة إلى مجانية دخول الأطفال الأفل من 12 عام، هذا كله تحت شعار “يوم بدينا” و ” الأناقة منا وفينا”.

عبارات يوم التأسيس للتهنئة

ساعات تفصلنا عن الاحتفال بذكري مهمه يؤرخها التاريخ ويعتز بها أبناء الشعب السعودي ويستعد المواطنين لتبادل عبارات التهنئة والاحتفال مثل: