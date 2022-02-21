شرح طريقة الغاء تحويل المكالمات زين

الغاء تحويل المكالمات زين، أتاحت شركة زين للاتصالات في السعودية مجموعة من الرموز التي يمكن لعملاء استخدامها من أجل التقليل من وقت استخدام التلفون. ومن خلال هذه الخدمة يمكن لكل العملاء أن يتعرفوا على المكالمات التي فاتتهم بشكل سهل. كما يستطيعون التعرف على كل المعلومات المتعلقة بالمكالمة مثل موعدها وكم عدده. يمكن لكل عميل أن يقوم بإلغاء المكالمات في حال كان خارج التغطية، وأيضا حين لا يستطيع الرد على المكالمات. وحين يكون الخط منشغلا، وفي حال صعب الاتصال به أيضا، وفي حال تحويل المكالمة لأرقام من نفس الشبكة أو غيرها يتم حساب القيمة بالدقائق حسب جهة التحويل. أما إن تمّ تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي فإن هذه المكالمات ستكون مجانية تماما دون خصومات، وسنتحدث في مقالنا عن الموضوع بشكل مفصل.

الغاء تحويل المكالمات زين

يمكن لكل العملاء أن يقوموا بـ الغاء تحويل المكالمات زين من خلال مجموعة من الأكواد. ويتم الغاء مكالمات البريد الصوتي ومكالمات كل الأرقام من خلال إدراج الكود التالي (#002##). كما يمكن الغاء تحويل المكالمات في حال كان الهاتف مغلقا من خلال إدراج الكود (##61#). وفي حال عدم الرد يمكن إدراج الكود (##62#). أما إن كان الخط مشغول ورغب في إلغاء تحويل المكالمات اتصل بـ (##67#).

علاوة على ذلك، يمكن أن تقوم بإلغاء تحويل مكالمات زين إن كنت خارج التغطية من خلال الرمز ##21#، ثم انقر على زر إرسال. وإن لم تستطع الرد على المكالمات بسبب أمر ما يمكنك بإلغاء تحويل المكالمات من خلال الكود ##67#. وفي حال علمت أنه من الصعب أن يتم الاتصال بك يمكنك الغاء الاشتراك من خدمة تحويل المكالمات من خلال إرسال الرمز #62#. كما يمكن القيام بتحويل المكالمات التي لم تصلك من خلال الرمز **21*1725#.

إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع الغاء تحويل المكالمات زين. وهي من أهم الخدمات التي تقدمها شركة زين للاتصالات، بحيث أن الكثير من المستخدمين لا يمكلون الوقت الكافي لاستخدام الهاتف. أو الرد على الرسائل بسبب انشغالهم في العمل وضيق الوقت لديهم. لذلك قدمت الشركة مجموعة من الأكواد التي تتيح إمكانية إلغاء هذه الخدمة، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم.