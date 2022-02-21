عروض يوم التأسيس السعودي2022.. أفضل عروض يوم التأسيس على الأثاث والسيارات وأقوى عروض جرير

عروض يوم التأسيس السعودي، يعتبر واحد من أكثر المواضيع التي تشغل رأس الملايين من المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث لم تفصلنا إلا ساعات قليلة على بداية عروض يوم التأسيس السعودي والذي سيتم الاحتفال به بداية من يوم غد الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين 22 من شهر فبراير الجاري لعام 2022 وذلك حيث كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمر ملكي بأن يكون يوم 22 فبراير / شباط من كل عام احتفالًا بيوم التاسيس في المملكة وقرر أن يكون هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة، وسيتم عمل احتفالية كبير جدًا تضم عدد كبير من الفعاليات والعروض.

عروض يوم التأسيس السعودي

وقامت العديد من الشركات والمحلات الكبرى في المملكة بعمل العديد من عروض يوم التأسيس السعودي على جميع المنتجات الخاصة بها ومن بينها شركات كبير قدمت عروض على السيارات وعلى الأثاث وغيرها العديد من العروض على المفروشات وعروض على خطوط الطيران السعودية، كما أعلنت العديد من السوبر ماركتس والهايبرات الكبيرة في المملكة على العروض على جميع المنتجات ومن بينها هايبر بنده، وكذلك فيوجد عدد كبير من العروض على الملابس وعروض في عدد من المطاعم الكبرى.

أفضل عروض يوم التأسيس السعودي

ومن أفضل عروض يوم التأسيس السعودي المقدمة للأشخاص في المملكة هي العروض المقدمة من جانب مكتبة جرير حيث تقدم العديد من العروض على الأجهزة والمنتجات الكهربائية على الهواتف من الشركات المختلفة (شاومي وآبل وهواوي وسامسونج) وعلى أجهزة الكمبيوتر واللاب توب والشاشات والكاميرات والسماعات الذكية، حيث تقدم المكتبة عرض على هاتف Xiaomi 11 بخصم 11% ليصبح سعره 2399 ريال سعودي بالإضافة إلى خصم على شاشة هاير UG بخصم 45% ليصبح سعرها 2649 ريال سعودي وكذلك عروض ضخمة على هواتف آيفون فهناك عرض على iPhone 13 بخصم 6% ليصبح سعره 3099 ريال سعودي.