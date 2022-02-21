كم قيمة راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وسلم رواتب الضمان المطور للأسرة والفرد وشروط الاستحقاق

كم قيمة راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 تعتبر قيمة رواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد هي أكثر علميات البحث التي يتداولها عدد كبير من المواطنين والمواطنات في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، وذلك نظرا لبداية تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية والذي جاء بالكثير من التحديثات التي تهدف إلى تقديم الدعم للمستحقين تبعا للضوابط والشروط التي تحددها وزارة الموارد البشرية، ونجد أن قيمة هذه الرواتب تختلف بشكل كبير تبعا لعدد افراد الاسرة وتوافر الشروط المطلوبة، حيث يتم تحديد جدول خاصة برواتب الضمان الاجتماعي المطور، ونستعرض من خلال هذه السطور قيمة راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية 1443.

كم قيمة راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم صرف الدعم الخاص برواتب الضمان الاجتماعي المطور من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية متمثلة في وكالة الضمان الاجتماعي المطور، وهو عبارة عن معاش يتم تقديمه بشكل شهري للمستحقين في جميع انحاء السعودية تبعا لتوافر الضوابط اللازمة، ونجد ان قيمة الراتب تختلف بناء على عدد افراد الاسرة، فنجد ان الرواتب تأتي على النحو التالي.

سلم رواتب الضمان المطور للأسرة والفرد

الأسرة التي تتكون من فرد واحد تصل على قيمة راتب الضمان الاجتماعي يصل الى ألف ريال سعودي.

اما الأسرة التي تتكون من فردين تحصل على راتب يصل الى 2570 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من ثلاثة أفراد تحصل على راتب الضمان الاجتماعي يصل الى 3140 ريال سعودي.

الاسرة التي تتكون من اربعة افراد تحصل على راتب الضمان الاجتماعي يصل الى 3710 ريال سعودي.

بجانب تحديد راتب يصل الى 4280 ريال سعودي للأسرة التي تتكون من خمسة افراد

راتب الأسرة التي تتكون من 5 أشخاص فإن راتب الضمان الاجتماعي الجديد 4280 ريال سعودي .

راتب الضمان الاجتماعي للاسرة التي تتكون من 6 أشخاص فإن راتب الضمان المطور يكون 4840 ريال سعودي.

قيمة راتب الأسرة التي تتكون من 7 أفراد فإن راتب الضمان الاجتماعي المطور يكون 5420 ريال سعودي .

يبلغ راتب الأسرة التي تتكون من 8 أشخاص فإن راتب الضمان الاجتماعي الجديد 6000 ريال سعودي .

راتب العائلة التي تتكون من 9 أشخاص فإن راتب الضمان الاجتماعي يكون 6560 ريال سعودي.

قيمة راتب الأسرة التي تتكون من 10 أشخاص راتب الضمان الاجتماعي يكون 7120ريال سعودي .

يوصل راتب العائلة التي يبلغ عددها 11 شخصا يصل راتب الضمان الاجتماعي يكون 7680ريال سعودي .

راتب العائلة التي يبلغ عددها من 12 شخصًا يكون راتب الضمان الاجتماعي يبلغ 8260 ريال سعودي .

قيمة راتب العائلة التي تتكون من 13 شخصا يصل الراتب يكون 8820 ريال سعودي .

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بالحصول على رواتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية، والتي تتمثل فيما يلي.

من الضروري ان يكون المستحق لمعاش الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

يشترط ان يكون المتقدم للحصول على الدعم مقيم بشكلٍ دائم في المملكة العربية السعودية.

مراعاة الفئات التي يتم استثناءها من الحصول على دعم الضمان الاجتماعي.

يشترط انطباق كافة الشروط الخاصة بامتلاك ثروة على المتقدم للحصول على الدعم.

من هم المستفيدون من الضمان الاجتماعي الجديد

قامت الحكومة السعودية بالإعلان رسمياً عن الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور والتي جاءت كما يلي :