رابط التسجيل في منصة 1443 إحسان للمحتاجين والمستفيد و أهداف المنصة الخيرية

رابط التسجيل في منصة 1443 إحسان للمحتاجين والمستفيد، تعتبر منصة إحسان الخيرية في المملكة العربية السعودية من أكثر المؤسسات المتخصصة في التبرعات الخيرية بهدف تقديم المساعدة المالية للفئات الأكثر احتياجًا فضلًا عن غالبية المتطوعين واللاجئين في المملكة العربية السعودية شبه الجزيرة العربية، تريد الأرض أن تذهب الأموال التي تنتجها إلى من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية أعلنت الحكومة السعودية إطلاق منصة إحسان الخيرية للعمل التطوعي والتي تربط المتبرعين والمتلقين.

شروط التسجيل لمنصة إحسان الخيرية

أعلنت منصة إحسان الخيرية للعمل التطوعي في المملكة المتحدة عن تنفيذ العديد من المتطلبات الخاصة بالتسجيل واستخدام الخدمات الإلكترونية للمنصة ومنها ما يلي:

يجب على متلقي المساعدة أن يلجأ إلى المملكة العربية السعودية ويستقر هناك.

لا يمكن التسجيل لمن هم خارج الأراضي السعودية.

يشترط أن يحافظ المستفيد على اتصال مستمر بالمنصة.

للتسجيل في المنصة يجب أن يكون لدى المستلم عنوان بريد إلكتروني نشط.

رابط التسجيل كمستفيد 1443 في منصة إحسان

على الراغبين في الحصول على المساعدة عبر منصة إحسان للمحتاجين اتباع الخطوات التالية للتسجيل في المنصة:

قم بزيارة منصة إحسان بالضغط على الرابط تتبع المعلومات المطلوبة لتسجيل المستفيد مثل: الاسم وعنوان بريد الكتروني و رقم هاتفك و رمز التحقق قم بإنشاء حساب جديد من خلال النقر فوق الرمز. لإكمال التسجيل أدخل الرمز المرسل إلى هاتفك الخلوي.

رابط التسجيل في منصة إحسان لـ 1443 للمحتاجين

توضح الخطوات أدناه كيفية التسجيل في منصة إحسان لمن يحتاجها حتى يتمكن الراغبون في ذلك من القيام بذلك بنجاح وسهولة:

الدخول على منصة إحسان الخيرية للمحتاجين أدخل اسم المستخدم الخاص بك هنا. احفظ عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم. أدخل رقم هاتفك المحمول وكذلك رمز التحقق الخاص بك. حدد “إنشاء حساب جديد” من القائمة المنسدلة. لتنشيط الحساب قم بحفظ الرقم المرسل إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم.

أهداف المنصة الخيرية إحسان

تركز منصة إحسان للمحتاجين بشكل أساسي على تحقيق الأهداف التالية: