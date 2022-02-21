رابط استعلام عن دعم ريف.. طريقة التسجيل في برنامج دعم الريف 1443 لجميع الفئات

استعلام عن دعم ريف، تسائل الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية، كما يسعى العديد من العاملين في القطاع الزراعي من الأسر الريفية المنتجة والمزارعين إلى معرفة طريقة التسجيل في برنامج دعم الريف الحكومي، وقد عملت وزارة البيئة والمياه والزراعة على توفير برنامج ريف من أجل دعم المزارعين والأسر الريفية بدعم مالي غير مسترد، وذلك من أجل تحقيق العديد من الأهداف ومن أهمها تطوير الزراعة والاكتفاء الذاتي إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل للعاطلين والباحثين عن العمل، وذلك من خلال تسجيل طلب عبر منصة ريف الإلكترونية، وفي السطور التالية نتعرف معكم على طريقة التسجيل في ريف بالخطوات كما نستعرض آلية الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية.

استعلام عن دعم ريف

يمكن الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية لجميع المستفيدين من دعم ريف المالي، حيث أطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة ريف الإلكترونية، والتي تقدم للمواطنين العديد من الخدمات الإلكترونية بدلا من التوجه إلى مكاتب الوزارة، وتوفر منصة ريف خدمة الاستعلام عن دعم ريف بالإضافة إلى خدمة التسجيل وتقديم طلب إلكتروني للحصول على الدعم، أيضا يمكن معرفة أهلية واستحقاق ريف إلكترونيا، وذلك يأتي في إطار التسهيل والتيسير على المواطنين التسجيل والحصول على الدعم بشكل إلكتروني، ومع كثرة البحث من قبل عدد من المستفيدن من ريف عن آلية وطريقة معرفة تفاصيل الاستعلام عن دعم ريف نوفرها لكم خطوة بخطوة.

أولا ينبغى عليك أن تقوم بزيارة بوابة ريف الإلكترونية. ثانيا سجل الدخول إلى حسابك عبر المنصة. ثالثا حدد الخدمات الالكترونية من القائمة الرئيسية بالأعلى. رابعا حدد استعلام عن دعم ريف ثم ادخل البيانات المطلوبة.

قام الحساب الرسمي لبرنامج ريف بنشر تغريدة عبر موقع تويتر، حيث ذكر فيها بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن برنامج التنمية الريفية المستدامة، تدعم التسجيل في قطاع الشموع ومواد التجميل، وتدعم قطاع النحل والعسل، بالإضافة إلى قطاع منتجات النحل والعسل وشموع ومواد التجميل والعناية بالبشرة، كما أضاف أن آلية التقديم في ريف لهذه القطاعات يتم بخطوات سهلة وبسيطة، وبعد قبول طلبات المتقدمين يحصل المستفيدين على نسبة 10% من رأس مال المشروع المسجل في الطلب وبحد أقصى 54 ألف ريال سنويا.

طريقة التسجيل في برنامج دعم الريف