سكني تسجيل مستفيد جديد وتقديم طلب الحصول على دعم سكني

سكني تسجيل وتقديم طلب الحصول على الدعم السكني، الذي يعد أحد البرامج الداعمة للمواطنين التي تقدمها وزارة الإسكان؛ بهدف توفير الحلول السكنية أمام المواطنين الذين لا يملكون مسكن مناسب خاص بهم، كوسيلة منها للنهوض بمستوى المعيشة، وتحسين نمط الحياة لهؤلاء الأفراد، لذلك خصصت منصة سكني لتكون الرابط الذي يتمكن من خلاله المستفيد تسجِيل الدخول وإنشاء حساب خاص به، يتمكن من خلاله التقديم على الدعم السكني، والاستعلام عن منح الأراضي المجانية التي تخصصها الوزارة للأفراد المستوفين شروط سكني.

سكني تسجيل

يستطيع كل مواطن تنطبق عليه شروط الدعم السكني تسجيل في منصة سكني، وتقديم طلب تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض مجانية، فبمجرد التحقق من الأهلية والاستحقاق وتوافر الشروط، يتم تخصيص المنتج الذي يقدم عليه من الحلول السكنية المتاحة، سواء الشراء من السوق، البناء الذاتي، الأراضي المجانية، وحدات سكنية تحت الإنشاء، بالإضافة إلى الوحدات الجاهزة من وزارة الإسكان، لذلك عملية تخصيص الدعم السكني متوقفة على تطابق الشروط وتوافرها في مقدم الطلب، لذلك نقدم لكم متابعي موقع ثقفني شروط الدعم السكني بالتفصيل.

شروط التسجيل في سكني

يتطلب من كل مواطن يرغب في تقديم طلب دعم سكني أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

أن يكون مقدم طلب دعم سكني سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل السعودية من وقت تقديم طلب الدعم السكني وحتى وقت التخصيص.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام وذلك للأب أو الزوج فقط، ولكن هذا الشرط لا ينطبق على الزوجة أو الابن أو الإخوة.

يجوز للأرملة والمطلقة التي مضى على تاريخ الطلاق عامين أن تقدم طلب دعم سكني، وكذلك المرأة التي تجاوزت عمر 25 عام بدون زواج.

ألا يكون مقدم طلب دعم سكني يمتلك مسكن مطابق للشروط، أو أحد أفراد أسرته.

يجب ألا يكون قد استفاد المتقدم أو أحد أفراد أسرته من الدعم السكني الحكومي أو الخاص من قبل.

طريقة التسجيل في سكني

تتلخص آلية التسجيل في منصة سكني في الخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة سكني https://sakani.sa/auth. النقر على خيار التسجيل ثم إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد. النقر على خيار التحقق ثم الحصول على كلمة المرور المؤقتة. الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات من عنوان البريد الإلكتروني ورمز التفعيل. النقر على زر للتقديم في الدعم السكني. الموافقة على الشروط والأحكام ثم الإجابة على الأسئلة المطروحة. الانتظار حتى تظهر نتيجة التسجيل.

سكني الأراضي المجانية

حرصًا من وزارة الإسكان على توفير المسكن المناسب للمواطنين السعوديين، فقد أطلقت منح الأراضي المجانية من خلال التسجيل في سكني، وهي أحد أشكال الدعم التي توفرها الوزارة للمواطنين بمساحات مختلفة، في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ولكن الشرط الأهم للحصول على قطعة أرض مجانية من وزارة الإسكان تعهد المتقدم بالبناء في خلال مدة محددة، وتوفر الوزارة للمستفيد خاصية الحصول على تمويل عقاري للبناء، ويتم دعمه على أرباح أول 500 ألف من القرض بنسبة معينة.