قسط تمويلك 20000 ريال بدون أى ضمانات على 36 شهر

قسط الآن تمويلك الشخصي السريع حيث يستطيع المتقدم السعودي وأيضاً الغير سعودي الحصول على تمويل شخصي بدون ضمانات وكذلك بدون أى رسوم إدارية ويمتاز هذا التمويل أيضاً بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وهذا العرض التمويلي الجديد به العديد من المزايا وأيضاً بأبسط الشروط ومن خلال مقالنا اليوم سوف نعرض تلك التفاصيل.

قسط تمويلك 20000 بدون ضمانات لدى شركة اليسر

هناك العديد من القروض التمويلية الميسرة والمرنة لدى شركة اليسر ومن بين تلك القروض التمويلية التمويل الشخصي الأصغر والمتاح الحصول عليه من قبل السعودي وكذلك المقيم ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة اليسر وهي

يشترط أن يكون السعودي وكذلك المقيم عمره لا يقل عن 22 عام كحد أدنى عند طلب التمويل.

كما يشترط أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يتجاوز 60 عام كحد أقصى.

المقيم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 10000 ريال سعودي بدون كفيل أو ضامن.

كذلك لابد أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

كما لابد أن لا تقل فترة عمل المتقدم سواء السعودي أو المقيم عن ثلاثة أشهر كحد أدنى.

مزايا التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر

صممت شركة اليسر للتمويل التمويل الشخصي الأصغر بحد أقصى لمبلغ التمويل ربما يصل إلى 20 ألف ريال سعودي وأيضاً بالتقسيط الميسر على 3 سنوات ويتميز أيضاً بالمزايا التالية

يمتاز التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يمتاز التمويل الأصغر لدى شركة اليسر بأنه لا يشترط وجود كفيل أو ضامن.

كما يتميز كذلك بأن التمويل متاح للمواطن السعودي وأيضاً المقيم.

يتميز أيضاً تمويل شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى رسوم إدارية.

لا يحتاج أيضاً التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر إلى أى أجور وكالة.

أيضاً يستطيع العميل من تقسيط مبلغ التمويل على 3 سنوات.

طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر

متاح طلب التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية وطلب التمويل عن طريق ملئ نموذج طلب الحصول على التمويل.