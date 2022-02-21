قرض نقدي سريع بدون تحويل الراتب

تمويل منصة سلفة النقدي، هو أحد المنتجات التمولية المتساهلة، التي تقدم لجميع المواطنين الموظفين بالمملكة العربية السعودية ولاكن تحت شرط ان يكون العميل حامل للجنسية السعودية، حيث يعد تمويل منصة سلفة الالكتروني هو فرصة جيدة لجميع الأشخاص المحتاجين في زيادة الدخل، أو لتلبي متطلباتهم، ويمتاز التمويل انه يمكن للعميل الحصول عليه فوري عند التقديم ولاكن إذا قام العميل بتوفير جميع المستندات التي تطلبها المنصة عند التقديم علي التمويل، ولذا سوف نوضح من خلال مقالنا هذا طريقة التقديم علي التمويل الشخصي من منصة سلفة الالكتروني والشروط التمويل.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي

التمويل متاح لمن بعد عمر الثمانية عشر عام.

يلزم أن يكون العميل موظف.

يشترط علي العميل الذي يقدم للتمويل من منصة سلفه ان لا يزيد عمره عن ستون عاما.

يشترط ع الشخص المقدم للتمويل من منصة سلفه ان لا ينقص راتبه عن أربعة ألاف ريال سعودي عند التقديم أو لا يقل المرتب عن ذلك

خدمة العمل يجب أن لا تقل عن ثلاثة أشهر كحد ادني في حالة إن كان العميل المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي العام.

لا تقل فترة العمل التي قضاها العميل عن ستة أشهر إذا كان يعمل بالقطاع الخاص.

طريقة التقديم علي المنتج التمويلي من منصة سلفة

متاح التقديم علي تمويل سلفة النقدي من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وسوف نوضح طريقة التقديم كالتالي:

علي العميل ان يقوم بتحديد قيمة التمويل والمبلغ التي سوف يحتاج الحصول عليه. يتوجب عليك تسجيل جميع البيانات الخاصة بك ثم بيانات العمل، وبيانات الحالة الحالة المالية. سوف يقوم الموقع بموافقة الحصول علي التمويل بعد التحقيق من جميع البيانات التي أرسلتها.

تمويل سلفة النقدي بدون تحويل الراتب

تمويل سلفة هو احد اهم المنتجات التمويلية التي قدمت من قبل، والتي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية من اجل تلبي احتياجاتهم، حيث يقدم التمويل بقيمة مالية تصل الي 5000 ريال سعودي كحد اقصي ومن اهم ما يتميز به انه يقدم بدون تحويل الراتب، وكذلك متاح التمويل بتوافقه مع أحكام الشريعة الاسلامية.