يتساءل الكثيرين عن كيف اعرف اني مؤهله في الضمان المطور عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يرغب البعض في معرفة القبول أو الرفض في حالة تقديم طلب للضمان كما يُمكنك الاستفادة بشكل أكبر من برنامج الضمان في حال توافر لديك الشروط المُحددة من قبل الوزارة، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص الضمان.

كيف اعرف اني مؤهله في الضمان المطور

لكي تتمكن من التعرف على أنك مؤهل الضمان عن طريق ما يلي:

الاتصال على الرقم الموحد الخاص بالضمان الاجتماعي 19911.

يُمكنك التواصل مع فرع المؤسسة الخاصة بوزارة الموارد البشرية.

لكي تتمكن من الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بالضمان عبر الخانة الخاصة بالاستعلامات.

كيف أعرف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بي 1443

يُمكنك التعرف على الرقم الخاص بك في الضمان عبر اتباع ما يلي:

الانتقال مباشرة إلى رابط وزارة التنمية الاجتماعية.

اتجه بعد ذلك على خانة الخدمات التنمية الاجتماعية ثم سجل دخول.

النقر على خانة طلباتي وسوف يظهر لك رقم الضمان الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن حالة الضمان

لكي تتمكن من الاستعلام عن حالة الضمان لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال مباشرة إلى رابط خدمة الاستعلام عن الضمان.

قم بقراءة جميع المعلومات الماثلة أمامك ثم أضغط على بدء الخدمة.

اكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

أنقر على زر العرض وسوف يتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بالضمان.

خطوات التسجيل في نظام الضمان المطور

يرغب الكثيرين في التعرف على طريقة التسجيل في الضمان لكي يستفيدون من النظام الجديد ويُمكنهم ذلك عبر الآتي: