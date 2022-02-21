نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة معرفة رقم صندوق البريد والرمز البريدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة معرفة رقم صندوق البريد والرمز البريدي، صندوق البريد هو صندوق من الخشب أو الحديد يوضع بجانب المنزل أو المؤسسة، لإرسال واستقبال الرسائل البريدية بين المواطنين، و يمتلك الصندوق عنوان مخصص له على حسب المنطقة التابع لها بشرط أن يكون المستخدم مشترك في هذا الصندوق مقابل 100 ريال سعودي للفرد، و 1000 ريال للشركات، كما يمكن أن يشترك عدة أفراد في الصندوق ويتم توزيع قيمة الاشتراك عليهم.

معرفة رقم صندوق البريد والرمز البريدي

يمكن معرفة رقم صندوق البريد التابع للمنطقة التي تقيم فيها عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع العنوان الوطني للبريد السعودي على الإنترنت. تحديد العنوان الخاص بك عن طريق الضغط على الخريطة. الضغط على بحث، وسيظهر لك عنوان البريد الخاص بالمنطقة.

يمكن أيضا للمقيمين والمواطنين داخل المملكة معرفة رقم صندوق البريد بالاتصال على الرقم الموحد 920005700، وسيقوم أحد موظفي الدعم الفني بإعطائك رقم صندوق البريد بعد معرفة الاسم والعنوان ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية.

الفرق بين صندوق البريد والرمز البريدي

يختلف الرمز البريدي عن صندوق البريد، حيث أن صندوق البريد هو صندوق مخصص لتبادل الرسائل بين الأفراد، أما الرمز البريدي فهو عبارة عن مجموعة من الحروف والأرقام ذات دلالة معينة.

أرقام صندوق البريد ودلالتها

يتكون رقم البريد السعودي من تسعة أرقام، و يرمز كل رقم إلى شيء محدد، على سبيل المثال: رقم البريد 12 34 – 65 987 دلالته هي:

987 يرمز إلى المدينة.

65 يرمز إلى رقم البريد، أو منطقة التسليم.

34 يرمز إلى البلوكات.

12 تدل على الجانب الواحد من الشارع.

أنواع صناديق البريد السعودي

يتوافر في المملكة العربية السعودية ثلاث أنواع من صناديق البريد، وهم: صندوق بريد للمؤسسات، صندوق بريد للأفراد، صندوق بريد للشركات والبنوك والمصالح الحكومية.