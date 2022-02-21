نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن المخالفات المرورية ورابط الاستعلام المباشر عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن المخالفات المرورية ، يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر رقم اللوحة أو الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة وللقيام بسداد المخالفات التي عليه والتي تكون عادة مطلوبة في الكثير من الاستعلامات الأخرى أو مطلوبة في التقديم على الوظائف والعمل الخاص به، وقد أطلقت وزارة الداخلية المنصة الإلكترونية للتسهيل على المواطن والمقيم الوصول لبياناتهم بخصوص المرور عبر الإنترنت والقيام بالاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر خدمة الاستعلام عن المخالفات بصورة إلكترونية تسهيلا على جميع الراغبين بأداء العملية، وخلال المقال سنقوم بتعريف القارئ عن طريقة القيام بالعملية بصورة صحيحة لإتمامها.

استعلام على مخالفات المرور

بعد أن وضحنا أهمية القيام بالاستعلام عن مخالفات المرور وخاصة الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين حيث لا يتم تجديد تأشيرة الخروج والعودة بدون أن يكون الزائر ليس عليه أي مخالفة مرورية أو أن يقوم بسداد كل الديون التي عليه، وكما ذكرنا فإن القارئ يمكنه القيام بالعملية خلال منصة أبشر للأفراد والتي تقوم بتقديم كافة استعلامات الداخلية السعودية بصورة إلكترونية لتسهيل الوصول لها عبر الإنترنت، وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا ادخل على أبشر.

ثانيا سجل دخولك بحسابك الشخصي.

ثالثا ادخل على الاستعلامات الإلكترونية.

رابعا باختيار استعلامات المرور.

خامسا بالضغط على الاستعلام على المخالفات بالمرور.

سادسا باختيار بعدها نوع الاستفسار للمواطن.

سابعا اكتب رقم الهوية في الفراغ المحدد.

ثامنا اكتب الرمز التأكيدي لتأكيد التعامل البشري.

تاسعا بالضغط على الاستعلام.

بهذا ستظهر لك كافة البيانات بالمخالفات التي عليك باستخدام بيانات هويتك الوطنية بالشكل الذي وضحناه.

الاستعلام عن سداد المخالفة

يمكن أيضا للمواطن الاستعلام عن دفع المخالفة باستخدام رقم مخالفتك وذلك بعد أن وضحنا كيفية الاستعلام على المخالفات عن طريق أبشر وجدير بالذكر أنه قامت المملكة السعودية بتقديم كل الخدمات بالمعلومات بصورة إلكترونية للتسهيل على المواطن الوصول للبيانات بسهولة، وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

أولا ادخل على موقع الوزارة الرسمي.

ثانيا بالضغط على تسجيل دخول الفرد.

ثالثا اكتب الحساب والرقم السري الخاصين بك.

رابعا باختيار خدمات المرور.

خامسا بالغط على استفسار الغرامات المرورية المسجلة.

سادسا باختيار استفسار للمواطن.

سابعا بإدخال بيانات مخالفتك التي ترغب الاستعلام عنها مثل الرقم الخاص بها.

ثامنا بكتابة الرمز التأكيدي لتأكيد التعامل البشري.

تاسعا بالضغط على استفسار.

بهذا يكون القارئ قد عرف طرق الاستفسار عن المخالفات ودفع المخالفات المرورية بشكل إلكتروني للتسهيل عليه في الوصول للعملية بصورة سليمة.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائر

بعد أن وضحنا عملية استعلامك عن المخالفات للجميع للاستعلام عن المخالفات الخاصة بالمواطن وعن رقم استعلام مخالفات المرور للجميع سنقوم بتوضيح القيام بالعملية من أجل الزائر أو الوافد وللقيام بالعملية اتبع الخطوات الآتية: