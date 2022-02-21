اشتراطات جديدة للمغادرة أو السفر من وإلى السعودية

اشتراطات السفر من وإلى السعودية، بعد بدء عودة الحياة بالتدريج إلى السعودية وأصبحت الحكومة السعودية بشكل شبه يومي تعلن عن قرارات جديدة من أجل العودة بأمان وحرص على المقيمين والمواطنين، ومن ذلك هي إجراءات السفر من وإلى السعودية وخاصةً مع موسم العمرة، وقد أعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس الماضي 3 فبراير قرار جديد حول شروط المغادرة والقدوم وإلى السعودية حيث تم تقرير ثلاث اشتراطات الجديدة من أجل السماح بالقدوم إلى المملكة أو مغادرتها تطبق من يوم الأربعاء القادم.

اشتراطات السفر من وإلى السعودية الجديدة

أوضح مصدر مسئول من وزارة الداخلية بالمملكة أنه تم تحديد ثلاث اشتراطات جديدة من أجل السماح سواء للمقيمين أو المواطنين بالسفر من وإلى السعودية لمن يرغب في الدخول أو الخروج من المملكة، والهدف من تلك الاشتراطات الجديدة هي وقاية المسافرين والمواطنين سواء كان القادمين إلى السعودية أو المغادرين من السعودية.

وتنص شروط السفر من وإلى السعودية الجديدة على:

عند السفر من السعودية يشترط أن يحصل المسافر على الجرعة الثالثة من اللقاح إذا قد مر ثلاثة أشهر على الجرعة رقم اثنان من اللقاح مع استثناء من لم يبلغوا السادس عشر وكذلك الفئات التي يستثنيها تطبيق توكلنا فقط. أما عن القادمين إلى السعودية سواء كانوا زائرين أو مواطنين مهما كانت حالة التحصين في توكلنا يجب أن يتم تقديم نتيجة فحص معتمد لفيروس كورونا على أن تكون سلبية وذلك في فترة أقصاها يومين أي 48 ساعة من تاريخ الدخول إلى المملكة، ويستثنى الذين لم يتخطوا 8 سنوات على أن يكون الطفل متلقي للقاحات الفيروسات الأخرى والتطعيمات المحددة له. تسمح الحكومة السعودية لدخول المواطنين حسب المدة القادمة بدون إعادة الفحص مرة أخرى حيث أن تلك المدة هي سبعة أيام لمن تلقى كافة الجرعات وعشرة أيام لمن لم يتلقاها كاملةً.

موعد العمل بشروط السفر من وإلى السعودية الجديدة

يتم تحديد تلك القرارات الجديدة من أجل المحافظة على الوضع الصحي في السعودية كما هو وعدم السماح بالانتشار الواسع للفيروس في المملكة والسيطرة على الفيروس عالميًا ومحليًا قدر المستطاع، ومن المقرر العمل وفق الاشتراطات الجديدة من التاسع من فبراير يوم الأربعاء القادم.