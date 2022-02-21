whatsapp رقم واتساب الأمير عبد العزيز بن فهد والبريد الإلكتروني والعنوان وكافة طرق التواصل لطلب المعونة والمساعدة المالية من الأمير الذي قام بتقديم الآلاف من المساعدات الكبيرة والعاجلة لأصحاب الكوارث والحاجات، وكذلك قامت المؤسسة الخيرية للأمير بتقديم المعونة لبناء المنازل وترميمها وأيضا المساعدة المرضية أو التعليمية للمتقدمين، وتضمن المؤسسة صرف الدعم للمتقدمين على أن يقوم كل طالب للمساعدة بتقديم البيانات الصحيحة عنه والمستندات الموثوقية لطلباته.

whatsapp رقم “واتساب الأمير” عبد العزيز بن فهد الجديد kfahadalsaud مساعدات العاجلة

يقوم الأمير ابن الاسرة الحاكمة الأمير عبد العزيز بن فعد بتقديم مساعدة عاجلة للمحتاجين حيث قام بإطلاق مؤسسة خيرية كبيرة تقوم بتقديم المساعدة للراغبين في الحصول على الدعم، حيث يتقدم إلى المؤسسة المئات من الطلبات يوميا بطلبات المساعدة المالية والعلاجية والتعليمية وترميم المنازل وسداد الديون والقروض كذلك، حيث يعتبر دين المصرف من أكثر ما يؤرق العديد من فئات الشعب لما فيه من تهديد بالحبس ورفع الخدمات عقوبة للمتخلفين، ويقوم غير القادرين بالإرسال للمؤسسات الخيرية لطلب المساعدة.

شكل معروض طلب مساعدة المؤسسة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد

تحية طيبة وبعد

أقدم لكم طلب مساعدة وأتمني أن تنظروا إلى وضعي وأن تتعاطفوا مع شكواي، فأنا غير قادر على تحمل النفقات وتلبية متطلبات أسرتي، وأنت ساعدتنا وفقكم الله لكل خير، وجعلكم عونا لنا.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاسم كاملاً/ …………….

محل السكن / ……………

رقم الهاتف/ …………….

ويتم تقديم الطلب بالخطوات في مكتب تبوك التالية:

يتم الاتصال على الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢

للاتصال من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

ص.ب تبوك ٥٩٨. – أو عبر الرمز البريدي ٧١٤٢١

رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويلة ٣٥٠-٢٥١

البريد الالكتروني: [email protected]

عنوان المؤسسة في تبوك : المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كيف اطلب مساعدة عاجلة مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد