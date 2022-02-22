نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض يوم التأسيس جرير تخفيضات على الأجهزة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض يوم التأسيس جريرن ستقام تخفيضات على مختلف الأجهزة الإلكترونية احتفالا بهذه المناسبة، وقد تم إطلاق العديد من العروض من خلال مكتبة جرير السعودية، ويستطيع المواطن السعودي أن يسفيد من الخصومات المميزة على مختلف المنتوجات التي يرغب في اقتنائها بسعر منخفض مقارنة بالسعر الأول الذي كان عليه المنتج، ويعتبر هذا اليوم من الايام المميزة في حياة كل المواطنين السعوديين، وسيتم الاحتفال به للمرة الأولى في تاريخ المملكة الذي يوافق ذكرى تأسيس السعودية بتاريخ 22 فبراير 1727، وسيتم منح عطلة لكل الأفراد العاملين في القطاع العام والخاص بحكومة المملكة، ويمكنهم أن يستشعروا فيه القيمة التاريخية لهذا اليوم، وسنتحدث عن أهم العروض التي أطلقتها جرير بهذه المناسبة من خلال مقالنا.

عروض يوم التأسيس جرير

يبحث العديد من مواطني المملكة عن عروض يوم التأسيس جرير، هذه الأخيرة تعتبر من أبرز متاجر التجزئة في المملكة، وهي تتوفر على الكثير من الأجهزة الإلكترونية والمكتبية كاللاب توب والهواتف، وبمناسبة يوم التأسيس تم وضع تخفيضات على مختلف المنتجات وستقدم بسعر حصري يناسب الجميع، وهي فرصة لا تعوض لكل المواطنين السعوديين الذين يرغبون في اقتناء أحدث الأجهزة بسعر مميز.

علاوة على ذلك، سيتم تخفيض سعر جوال شاومي 11 تي برو ليصبح سعره بعد التخفيض 2399 ريال. كما تم وضع تخفيض خاص على شاشة هاير UG، ويكون سعر الجهاز بعد الخصم 2649 ريال. والتخفيض هنا كان بنسبة 45% ، كما يمكنكم الحصول على شاشة بينكيو زوي XL2731 بسعر مميز وهو 994 ريال سعودي فقط. وأيضا شاشة هاير UG LE70 ستكون في متناولكم بسعر 3449 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ما سبقن يمكنكم الحصول على هاتف جوال سامسونج جالكسي زد فولد 3 بسعر خاص وهو 6599 ريال. كما تمّ وضع خصومات على أجهزة الآيفون، مثل آيفون 13 ميني الذي سيتاح للمواطنين بسعر 3099 ريال سعودي. وكذلك آيفون 13 سيكون بسعر 3599 ريال سعودي، وأيضا ستوضع خصومات بنسبة عشرين في المائة على كل شاشات الألعاب. وهذه هي أهم العروض التي يمكنكم أن تستفيدوا منها.

موعد العمل في مكتبة جرير

بما أن المواطنين يبحثون عن عروض التخفيض التي تقدمها جرير بمناسبة يوم التأسيس لا بد من أن نشير غلى مواعيد العمل. وهي تفتح أبوابها في كل الفروع من السبت إلى الخميس طوال اليوم، وهذا ابتداء من 09:00 صباحا إلى غاية الساعة 22:00 مساء بتوقيت السعودية. ويمكنكم الاتصال على الرقم الخاص بالمكتبة على الرقم الموحد 920000089 من أجل طرح استفساراتكم أو شكاويكم.

بهذا نصل وإياكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع عروض يوم التأسيس جرير. وقد تمّ وضع تخفيضات حصرية على مختلف المنتجات التي يطمح العديد من المواطنين السعوديين لاقتنائها بهذه المناسبة، كما قدمنا لكم مواعيد العمل في مكتبة جرير، والرقم الموحد الذي يمكنكم من التواصل معهم للاستعلام، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.