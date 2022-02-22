كيفية الإستعلام عن تفويض تأشيرة بمنصة إنجاز إلكترونيًا

أصبحت المملكة العربية السعودية من الدول المتقدمة فى استخدام المنصات الالكترونية فى الكثير ان لم يكن فى معظم الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المصالح والمؤسسات الحكومية والوزارات والقطاعات الخدمية ومنها منصة انجاز والتي تقدم خدمات لكافة المواطنين بالمملكة حيث يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة طريقة “تفويض تأشيرة بمنصة إنجاز”، وذلك عن طريق وزارة الخارجية السعودية، وتعد هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية الهامة للمواطنين والمقيمين بالسعودية، وقد قامت وزارة الخارجية السعودية بتوفير منصة التأشيرات الإلكترونية التي تضم عدد كبير من الخدمات التي تعمل على إصدار التأشيرات المختلفة بجميع أنواعها، ولذلك إليكم طريقة تفويض تأشيرة بمنصة إنجاز إلكترونيًا، ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية الاستعلام عن تفويض تأشيرة بمنصة انجاز الالكترونية وكيفية الاستعلام عن تاشيرة عمل بالمملكة من خلال المنصات الإلكترونية.

كيفية وخطوات الاستعلام عن تفويض تأشيرة بمنصة إنجاز:

من خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعي موقعنا ثقفني خطوات الاستعلام عن تفويض تأشيرة من خلال منصة إنجاز، وهذه الخطوات هي:

ادخل على رابط منصة الاستعلام التالية: منصة التأشيرات.

يقوم الشخص المستفيد باختيار أيقونة “الأفراد”.

تظهر قائمة تضم العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها حسب تحديد نوع الفرد (مواطن – مواطني دول مجلس التعاون الخليجي – مقيم – أخرى).

يقوم الشخص المتقدم باختيار الخدمة التي يرغب في الاستعلام عنها وهنا يختار “خدمة التفويض على تأشيرة العمل”.

ضرورة إدخال رقم التأشيرة في المكان الخاص بذلك.

كتابة رقم السجل المدني.

إدخال الرمز المرئي بشكل صحيح

الضغط على أيقونة بحث.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة عمل بالمملكة:

نظراً لتساؤل العديد من المواطنين والأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية حول كيفية الاستعلام عن تأشيرة العمل، نوضح من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام بالخطوات، وهذه الخطوات هي: