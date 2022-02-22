شروط الضمان المطور 1443 التي اقرتها منصة الدعم والحماية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لاستحقاق الفرد والاسرة من فئات الشعب من الطبقة المحتاجة للدعم من الوزارة، حيث تبحث المتزوجة عن كيفية استحقاق راتب الضمان وكذلك العاطلين عن العمل وتقوم الوزارة بتوضيح كافة الشروط وتوضيح جميع الإجراءات اللازمة للتسجيل.

شروط الضمان المطور 1443 استحقاق المتزوجة والعاطلين عبر منصة الدعم sbis.hrsd.gov.sa

تبحث وزارة الموارد البشرية عن وضع المعايير الأفضل لاحتساب الفئات الأكثر استحقاقا للدعم، وتوصف الفئة التي تقوم باستفادة من معاشات الوزارة بطبقة مستحقي أموال الزكاة، وهم غير القادرين على العمل أو الموظفين الذين لا يكفي الراتب الشهري لهم للعيش بكرامة والوفاء بالنفقات والالتزامات عليهم ويتم وضع ألية خاصة للاحتساب بشروط وضعتها الوزارة عند التسجيل في الضمان المطور الجديد.

موعد نزول راتب الضمان في مارس رقم هاتف الضمان المطور المجاني يتم نزول راتب الضمان في الثلاثين من رجب 1443، بعد سبعة أيام. يكون رقم الهاتف المجاني 19911.

أو عبر إرسال رسالة إلكترونية عبر الرسائل البريدية علي رقم 11157

كيفية الاستفادة من الضمان المطور الجديد

يجب اتباع كافة الشروط اللازمة للقبول في الأهلية، حيث تعلن الوزارة دراسة كافة الطلبات المقدمة إليها عبر منصة الدعم والحماية، بعد قبول المرحلة الأولى، ويتم إرسال رسائل القبول بشكل متتابع للمستفيدين وتتيح تقديم التظلمات على غير المقبولين أو إعادة التسجيل من جديد عبر رابط الضمان المطور واستكمال المعلومات المنقوصة.

شروط صرف رواتب الضمان المطور (المتزوجة – العاطلين)

يجب أن تكون المتزوجة من الجنسية السعودية أو زوجة لرجل سعودي ولها منه أولاد.

يتم إثبات دخلها ودخل الأسرة المكتسب وغير المكتسب، مثال راتب حساب المواطن أو دعم مؤسسات اجتماعية أخرى.

تقوم بالالتزام بالحد الأدنى لراتب الضمان لضمان قبول التسجيل وهو 1100 ريال لرب الاسرة، أو المرأة رب الأسرة، و550 ريال للفرد المستقل كالمطلقات أو الأرامل أو المهجورات.

لتحصل الزوجة على راتب الضمان لابد أن تثبت استقلالية المنزل الذي تسكن فيه بعيدا عن سكن اسرتها، وإلا يتم احتسابها ضمن مستحقي معاش الاسرة.

يكون للعاطلين نظام خاص في التسجيل حيث لا يتم الحصول على الراتب طول الحياة.

يجب أن يقوم العاطل عن العمل، والقادر عليه، باللجوء لبرامج التدريب الحكومية المنتهية بالتوظيف، وإلا يتم إيقاف الراتب عنه.

كيف ارد على رسالة “غير مؤهل” كيفية تقديم تظلمات غير المؤهلين يجب مراجعة رسالة عدم التأهل التي ولت على الهاتف النقال. يكون عليه التعرف على سبب عدم القبول. يتم إعادة تسجيل الطلب بالبيانات الصحيحة على منصة الدعم والحماية مع ضمان الاستحقاق. يجب الحصول على رقم الطلب للاستعلام به. يكون على المواطن بالدخول على ملفه الشخصي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية. يتم تسجيل المعلومات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية وتقديم سبب الاعتراض. يقوم بانتظار وصول رسالة بنتيجة الاعتراض بعد أن تتم مراجعته.

تسجيل الضمان المطور 1443