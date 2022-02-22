قدم واحصل على سلفة فورية خلال ربع ساعة من بنك الرياض بدون كفيل ولا هامش ربح بقيمة 25% من راتبك تجدد شهرياً

في الفترة الاخيرة يعانى الكثير من المواطنين والموظفين والاسر الفقيرة وكذلك النساء المطلقات والارامل من عجز كامل في سداد بعض المديونيات والقروض التى على كاهلهم تسديد اقساط فى مواعيدها ولحل هذه الازمة يلجا البعض لاخذ سلفة فورية عاجلة لحل هذه الازمة ويسددها عقب توفر الاموال اللازمة لسداد هذه السلفة او لحين صرف المرتب او لحين صرف الاعانة او الدعم للاسر الفقيرة، حيث يقدم بنك الرياض سلفة فورية بدون كفيل ولا هامش ربح أي يوفر مبلغ مالي كسلفة على راتبك 25% من الدخل الشهري لا يطلب ضمانات ولا يتم تطبيق فوائد على المبلغ، وذلك لأنها تتم بشكل سريع ويمكن للعميل تجديدها كل شهر عند الاحتياج للمال، ومن خلال مقالي سوف نوضح الشروط اللازمة للحصول على تمويل سلفة وكيفية الحصول عليها، حيث خصص بنك الرياض هذه الخدمة من أجل مساعدة المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً في سداد الفواتير أو شراء الاحتياجات والمستلزمات الضرورية في الحياة التي قد تتعرقل بسبب نفاذ الراتب قبل نهاية الشهر أو ربما في المنتصف حسب الالتزامات الشهرية، فيضر الشخص إلى البحث عن خدمات المساعدات المالية التي تتمثل في صورة قروض وما شبه ذلك، ولهذا وفر بنك الرياض خدمة تسهيل لكي يستطيع العميل مبلغ مالي كل شهر يساعد بجانب راتبه سلفة ثابتة لمدة عام كامل 12 شهر.

برنامج تسهيل يقدم سلفة فورية التابع لبنك الرياض:

فمن الجدير بالذكر حيث ان الكثير يحتاج لطلب سلفة عاجلة عبر القنوات الرقمية “برنامج تسهيل” هو أحد الخدمات الإلكترونية المتوفرة من بنك الرياض أفضل البنوك في المساعدات المالية والمصرفية للعملاء، يقدم منتجات تمويلية متنوعة لكي تكون مناسبة لأكبر عدد من العملاء والاستفادة منهم، حيث يوفر إمكانية البحث عن القرض الذي يناسبك من خلال خاصية تساعدك في اختيار المنتج عبر المعلومات التي تدخلها، وسوف يقوم النظام باختيار لك التمويل المناسب حسب البيانات المٌدخلة، علاوة على ذلك برنامج دفعات المخصص لـ تقسيط المشتريات وهو أيضاً بدون هامش ربح مثل برنامج تسهيل الذي يوفر سلفة بدون فوائد وبلا ضامن.

الشروط الواجب توافرها للحصول على سلفة بنك الرياض:

يتراوح عمر الشخص المتقدم من 18 عام في حالة كون الشخص المتقدم سعودي الجنسية حتى 65 عام ولا يتجاوز ذلك، أما في حالة كونه إنه من الأشخاص المقيمين على أرض المملكة يبدأ عمره من 22 سنة.

أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري حوالي 5 ألف ريال سعودي فيما يزيد عن ذلك.

من الضروري تحويل راتب الشخص المتقدم للحصول على القرض على بنك الرياض

يجب أن يتم دفع قيمة الاشتراك حوالي 500 ريال فقط تدفع لمرة واحدة في السنة.

من أهم الشروط أن لا يكون على الشخص المتقدم للحصول على القرض أي قرض سابق قائم حتى وقت حصوله على القرض الجديد.

كيفية التقديم في برنامج تسهيل بنك الرياض: