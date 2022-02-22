موعد نزول الضمان المطور بالتاريخ الهجري والميلادي كما تشير المؤشرات الخاصة بالبحث في السعودية عن ارتفاع البحث عن الموعد الجديد للصرف والإيداع بعد تغيير المواعيد القديمة، وترد الوزارة عبر المنصات المتاحة للتواصل مع المواطنين وعبر تويتر عن أسباب التأخير أو تغيير المواعيد كما توضح شروط التسجيل للحصول على الأهلية.

موعد نزول الضمان المطور 1443 بالحساب المصرفي وشروط التسجيل على sbis.hrsd.gov.sa

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توحيد مواعيد الصرف لمستفيدي الضمان جميعا عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث تقوم بحساب المبالغ المالية لمستفيد الضمان جميعا والمقبولين في الاهلية ويتم الموافقة عليها في ميزانية وزارة المالية بالمملكة للدعم الشهري ليستفيد منها أكثر من 70 ألف اسرة بالمملكة من مستحقي الزكاة والمساعدة المالية الشهرية للوفاء بالنفقات الضرورية لهم.

موعد نزول راتب الشهر الجديد (رجب 1443)

موعد إيداع راتب الضمان رقم الضمان المجاني ينزل راتب الضمان في الأول من شعبان 1443، الموافق 3 مارس 2022، بعد سبعة أيام، ويتم الصرف حسب مواعيد كل مصرف بحد أقصى 5 أيام من موعد الإيداع. رقم الهاتف المجاني 19911.

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كيفية أعادة تسجيل الضمان المطور (النظام الجديد)

يتم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على الرقم السري يتم تجيل كافة البيانات واتباع الخطوات المطلوبة. يتم تسجيل الطلب. تفتح نافذة جديدة لتسجيل البيانات عبر منصة الدعم والحماية أو عبر “ بوابة النفاذ الوطني الموحدة “. يتم التسجيل في حساب الفرد المستفيد. أو يقوم بالانتقال إلى “ رابط الضمان الاجتماعي المطور “.

شروط الحصول على دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الضمان المطور)