الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة إلكترونيًا

الاستعلام عن بلاغ هروب، حيث توفر وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتم من خلال موقعها الإلكتروني، حيث ترغب الوزارة في توفير جميع الخدمات الاستعلامية للمواطنين والمقيمين بدون الذهاب إلى المقرات ومكاتب العمل التابعة للوزارة، ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب، حيث يستطيع جميع أصحاب الأعمال في المملكة العربية السعودية القيام بتقديم بلاغ تغيب لمن قاموا بالتغيب عن عملهم بدون الإفصاح عن أي سبب لهذا التغيب، ويتم ذلك من خلال تبليغ الجهات المسؤولة، لذا سوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن بلاغ هروب بموقع وزارة الداخلية السعودية.

الاستعلام عن بلاغ هروب

يمكن بكل سهولة أن يتم الاستعلام عن بلاغ هروب من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر تنفيذ هذه الخطوات:

يجب أن يتم الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال ذلك الرابط: تسجيل دخول.

الدخول علي قسم الخدمات الإلكترونية بالموقع.

من بين الخدمات يتم اختيار خدمة “الاستعلام عن وافد هارب”.

يتطلب الأمر إدخال رقم الإقامة في المكان المخصص لذلك في المنصة.

النقر على خيار “بحث”.

لتقوم المنصة الإلكترونية الخاصة بالوزارة بإظهار جميع البيانات أو التفاصيل التي تخص بلاغ الهروب الذي يتم البحث عنه وفق رقم الإقامة المسجل.

استعلام بلاغ هروب بمنصة أبشر

منصة أبشر الإلكترونية توفر الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة للمواطنين والمقيمين علي أراضيها، ومن بين خدمات المنصة خدمة الاستعلام عن بلاغ هروب، التي يتم الاستعلام عنها بهذه الخطوات: